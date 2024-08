Il design del futuro Galaxy S25 Ultra vi stupirà con un ritorno al passato

Il Galaxy S25 Ultra potrebbe introdurre un nuovo design, abbandonando l’ormai noto design squadrato, simbolo delle generazioni precedenti, compreso l’ultimo Galaxy S24 Ultra. Il colosso tecnologico sud-coreano potrebbe scegliere di affidarsi ad un approccio più “morbido”.

Sono ormai alcune settimane che in rete compaiono rumor a riguardo e in queste ore, il noto leaker @IceUniverse ha addirittura condiviso un primo render raffigurante un ipotetico Galaxy S25 Ultra, che dimostrerebbe il cambio di design del futuro dopo di gamma. A primo impatto sembrerebbe più comodo da tenere in mano grazie all’aspetto più ergonomico. Non ci sono chiaramente dettagli in merito all’estetica della back-cover posteriore.

Allo stato attuale non sono state rilasciate ulteriori informazioni a riguardo, ma è molto probabile che Samsung decida di effettuare un cambio di rotta notevole lato design sui prossimi dispositivi. Un primo assaggio, l’azienda sud-coreana ce l’ha già dato con il rilascio del Galaxy Watch Ultra, delle Galaxy Buds3 e 3Pro, che rappresentano uno stacco evidente rispetto agli scorsi modelli. Cambio di design, che nella circostanza del nuovo smartwatch, ha suscitato non poche polemiche interne, ritenuto troppo simile al Watch Ultra di Apple, con i vertici che hanno aspramente criticato il responsabile della divisione MX TM Roh. L’imput è stato chiaro, gli ingegneri non dovranno più prendere ispirazione dai prodotti della mela morsicata.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, stando a quanto trapelato in queste settimane, Galaxy S25 Ultra sarà dotato di un processore con processo produttivo a 3 nm, con il principale indiziato lo Snapdragon 8 Gen 4 con core della CPU Oryon e personalizzazione Qualcomm. Non è comunque esclusa la possibilità di vedere un chip proprietario, l’Exynos 2500 con core CPU ARM di nuova generazione e la GPU Xclipse 950 basata su AMD RDNA, almeno sulle versioni Galaxy S25 e Galaxy S25+.

Passando al comparto fotografico, non ci sarebbero grosse novità, con il sensore primario sempre da 200MP e lo zoom periscopio da 50MP, ottiche già viste sull’attuale Galaxy S24 Ultra. Dei miglioramenti dovremmo vederli invece per la fotocamera ultra grandangolare e lo zoom 3x, grazie alla presenza di nuovi sensori da 50 MP. Invariata anche la fotocamera frontale da 12MP, così come la batteria da 5.000 con supporto alla ricarica rapida fino a 45 W.

La nuova line-up di Galaxy S25 dovrebbe arrivare a febbraio 2025, dunque siamo ancora molto distanti, ma come ben sappiamo, i prossimi mesi saranno forieri di rumor e leak. Aspettiamoci dunque di sapere con largo anticipo quello che sarà l’effettivo design e le specifiche complete dei prossimi smartphone Samsung.