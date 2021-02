“Il marito riteneva Piera di sua appartenza”, ha scritto la gip Ermelinda Marfia nell’ordinanza di custodia cautelare. Salvatore Baglione ha inflitto quaranta coltellate alla moglie. L’autopsia effettuata oggi dalla professoressa Antonella Argo racconta gli ultimi momenti di vita di una donna che voleva essere libera. Quaranta coltellate hanno infranto i sogni di una giovane madre, di una cantante neomelodica amata nei quartieri popolari e sul Web. Domenica mattina, Piera Napoli ha provato a difendersi, all’interno del bagno della casa di famiglia, nel quartiere Cruillas, ma è stata sopraffatta. Quaranta coltellate. Salvatore Baglione si era portato dal lavoro un coltellaccio. L’uomo, ora rinchiuso nel carcere di Pagliarelli, “meditava da tempo di uccidere la moglie – ha scritto la giudice – perché iniziava a maturare il sospetto che avesse intrapreso una relazione extraconiugale”.

Dunque, delitto premeditato e non un “raptus”, come ha continuato a sostenere lui all’udienza di convalida. Omicidio premeditato, con le aggravanti dei “futili motivi, segnatamente per gelosia” e della “crudeltà”, ha scritto la giudice, accogliendo la ricostruzione del procuratore aggiunto Laura Vaccaro e del sostituto Federica Paiola. L’ordinanza ricostruisce gli ultimi drammatici mesi di Piera. Dopo il delitto, lui ha rilanciato un post della pagina Facebook “Dna criminale”, dice: “Il rispetto, gran bella parola, peccato che non tutti ne conoscano il significato”. Scrive la giudice: “Pare emergere che il comportamento infedele della vittima sia stato percepito dall’indagato come un atto di insubordinazione. La moglie, che non aveva portato ‘rispetto’, era stata punita. Si ritiene che Piera Napoli venisse considerata come di propria appartenenza; l’indagato, oltre alle frequenti discussioni con la vittima, si era persino recato da quell’uomo che riteneva l’amante, pretendendo di controllare il telefono per verificare la presenza di messaggi della moglie”.

Povera Piera, ossessionata da un marito che continuava a minacciarla. Lei si era confidata con qualcuno, aveva lanciato dei segnali. Ma il suo vero disagio non è stato compreso. Dopo il delitto, il marito assassino aveva preparato altri due post da lanciare su Facebook: “Non mostrare il tuo mare a chi non sa nuotare”. E ancora: “Non permettere a nessuno di rovinare la tua pace soltanto perché non trova la sua”. Aveva avuto il tempo di scrivere su Facebook, non aveva invece provato a soccorrere la moglie.