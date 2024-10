Il delirio degli anziani in ospedale: un problema sottovalutato

Il ricovero in ospedale può essere un’esperienza difficile per gli anziani, spesso legata a un deterioramento della salute mentale. Espressioni come “Di giorno è tranquillo, ma di notte diventa agitato” segnalano potenziali casi di delirio, una condizione acuta che richiede interventi tempestivi, divergendo dalla demenza che si sviluppa gradualmente. Il delirio può manifestarsi con confusione, allucinazioni e disturbi dell’attenzione, ed è prevalente negli anziani ricoverati, con una stima di incidenza tra il 20% e il 30%.

Vari fattori possono favorire l’insorgenza del delirio, compresi i cambiamenti fisiologici dovuti all’invecchiamento e condizioni come la polifarmacia, che aumenta il rischio di effetti collaterali. Anche la compromissione sensoriale e un ambiente ospedaliero stressante contribuiscono a questo stato. Gli anziani con demenza sono particolarmente vulnerabili a sviluppare delirio, a causa della loro ridotta capacità cognitiva.

È cruciale distinguere il delirio dalla demenza. Mentre quest’ultima comporta una perdita progressiva delle capacità cognitive, il delirio si presenta in modo improvviso e può essere reversibile se trattato in tempo. Il riconoscimento delle differenze è fondamentale per gli operatori sanitari, che devono gestire in modo efficace il delirio per prevenire il suo aggravarsi.

Il trattamento del delirio dipende dalla causa sottostante. In alcuni casi, il semplice ritiro di farmaci può risolvere la situazione, mentre in altri è necessario un intervento per gestire i comportamenti problematici. Inoltre, iniziative preventive come il programma HELP, attuato negli Stati Uniti, si concentrano su misure non farmacologiche per favorire un ambiente calmo, migliorare la qualità del sonno e l’interazione con i pazienti.

I caregiver hanno un ruolo cruciale nella gestione e prevenzione del delirio. La loro presenza e l’instaurazione di una routine regolare possono favorire la stabilità del paziente. Esporre i pazienti alla luce solare di giorno e garantire un ambiente tranquillo durante la notte sono strategie importanti. È essenziale comunicare in modo chiaro e riconoscere le emozioni dei pazienti, offrendo supporto e comprensione per mitigare l’angoscia in situazioni di confusione.

In sintesi, il delirio è una condizione complessa che richiede attenzione e intervento precocemente, distinguendosi nettamente dalla demenza per modalità e reversibilità.