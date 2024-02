Il deepfake di Chris Martin per il nuovo album degli Idles è impressionante

Era il 2000 quando i Coldplay pubblicavano “Yellow”, la storica canzone traccia dall’album di debutto Parachutes, subito divenuta un must nei concerti di Chris Martin e soci oltre che una delle tracce più amate della discografia della band inglese.

Ebbene, quel video oggi rivive grazie agli Idles. La band post-punk inglese, nella giornata di domani 16 Febbraio 2024 pubblicherà il nuovo attesissimo album TANGK che ha già ottenuto recensioni positive dalla stampa, ha caricato sul proprio account ufficiale Instagram in cui si vede Chris Martin cantare “Grace”.

Nella descrizione, gli Idles – che sono simpatici per la loro simpatia – spiegano che l’idea di creare un deepfake in cui le parole di “Yellow” venivano sostituite da quelle di “Grace” è venuta al frontman Joe Talbot.

Nelle ore successive alla pubblicazione del filmato, che è diventato ovviamente subito virale sui social e ripreso sia dai fan degli Idles che dei Coldplay, è emerso che alla realizzazione del deepfake ha collaborato anche lo stesso Chris Martin che si è prestato alla grande non solo dando la sua approvazione ma anche addestrando l’intelligenza artificiale per fare in modo che il movimento delle labbra fosse quanto più reale possibile.

Insomma, se fino ad ora i deepfake sono stati usati per scopi non positivi, c’è anche chi li sta sfruttando per scopi più simpatici.