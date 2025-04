Il decreto sulle bollette diventa legge: approvato il bonus di 200 euro e chi ne beneficia

Il decreto bollette, divenuto legge il 23 aprile, introduce un bonus di 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Approvato con 99 voti favorevoli nel Senato dopo l’ok della Camera il 16 aprile, il provvedimento è stato urgente per sostenere famiglie e imprese con agevolazioni tariffarie per energia elettrica e gas naturale, nonché per migliorare la trasparenza delle offerte e rafforzare le sanzioni delle autorità di vigilanza. Il provvedimento, dal valore di circa 3 miliardi di euro, prevede un contributo straordinario alle famiglie sulle bollette energetiche per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro e un potenziale maggiore ai già beneficiari del bonus sociale.

Si stimano 5,53 milioni di nuclei familiari beneficiari, ma potrebbero salire fino a 8 milioni, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Per accedere al bonus, i beneficiari con un ISEE valido saranno inseriti dall’INPS in un elenco che sarà comunicato per l’erogazione del contributo entro tre mesi, a partire da giugno 2025.

Inoltre, il decreto offre diversi altri bonus, come quello per gli elettrodomestici, valido per apparecchi di tutte le classi energetiche fabbricati nell’UE, con sconto in fattura del 30% per chi rottama il vecchio dispositivo. I clienti vulnerabili, come anziani e disabili, possono rimanere nel mercato tutelato oltre il 31 marzo 2027. Infine, per le auto aziendali concesse come fringe benefit, ci sono nuove norme fiscali che escludono i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 dall’aumento del regime di tassazione, a patto che siano assegnate ai dipendenti entro il 30 giugno 2025.