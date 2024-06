Il deal Ita-Lufthansa vola verso il sì dell’Antitrust europea

– Punto di svolta nell’operazione Ita-Lufthansa, con la Commissione europea che – secondo alcune fonti di Bruxelles – sarebbe intenzionata ad approvarla dopo avere esaminato le ultime proposte relative alla cessione di slot, che salvaguarderebbero gli interessi dei consumatori e garantirebbero la concorrenza sulle rotte oggetto del contendere.

Dopo oltre un anno di trattative, presumibilmente prima della scadenza fissata per il 4 luglio, la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager, dovrebbe dare il via libera all’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita per un valore di 325 milioni di euro.

Non si conoscono i dettagli delle condizioni a cui si è arrivati e contenuti nel dossier, che è stato aggiornato a più riprese. Tuttavia, è noto che si tratta di rinunciare ad alcuni slot su Milano Linate, relativi ai collegamenti con l’Europa centrale, mentre sarebbero state offerte garanzie per quanto concerne le rotte intercontinentali tra Italia e Stati Uniti, Canada e Giappone.