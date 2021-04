Dopo mesi di stallo e rinvii il DDL Zan, ovvero la legge contro l’omofobia, la transfobia, la misoginia e l’abilismo, è stato finalmente calendarizzato in Senato dove sarà pronto per essere discusso e votato. Una buona notizia giunta insieme ad un’altra che fa storcere il naso, dato che Ostellari – che in tutte queste settimane ha rimandato la calendarizzazione arrancando scuse – si è auto-proclamato relatore.

La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva ✌🏻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) April 28, 2021

Ostellari che si autonomina relatore è l’ennesima forzatura di chi vuole affossare una legge voluta dalla maggioranza del #Senato. Ancora una volta dimostra di gestire la Commissione Giustizia come fosse di sua proprietà. Le istituzioni si rispettano. — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) April 28, 2021

Alessandro Zan ha così commentato sui suoi social:

“Ostellari teneva il DDL in un cassetto e impediva alla commissione e al Senato di iniziare una discussione e una votazione in parlamento. Ma lo stesso Ostellari si è auto-proclamato relatore della legge, ovvero quello che dovrà condurre la legge nella fase istruttoria in commissione. Dicendo che siccome la calendarizzazione è passata con 13 voti favorevoli e 11 contrari e a suo dire la commissione è spaccata, dovrà ora fare gli interessi sia di chi è a favore che di chi è contro. Ovviamente questa è una grande bugia, perché Ostellari è sempre stato un nemico di questa legge, dunque vuole utilizzare il suo ruolo di presidente per ostacolarla e affossarla. Ma questo potrebbe essere un autogoal perché la commissione a maggioranza è favorevole alla legge e potrebbe sfiduciarlo con un voto contrario. A quel punto Ostellari dovrebbe assumerne le conseguenze e dimettersi. Comunque è iniziato l’iter, dobbiamo essere vigili, perché questa legge è troppo importante per l’Italia. Ce la faremo, avanti tutta”.

Il DDL Zan è stato calendarizzato e Fedez ironizza sul relatore Ostellari: “La diva si proclama imperatore, non sei Beyoncé”

A tal proposito Fedez, da sempre supporter del DDL Zan, ha così risposto: