Il dato è allarmante, sono il 91%

Aumenta la percentuale di incidenti stradali che coinvolgono animali, raggiungendo un preoccupante 91%, con la maggior parte delle vittime appartenenti alla fauna selvatica. Il report del 2024 dell’Associazione sostenitori della Polizia Stradale evidenzia la Campania come regione con il maggior numero di segnalazioni. Sebbene in molti casi i danni riguardino solo i veicoli, le conseguenze per gli animali selvatici sono devastanti. Inoltre, vi è un incremento di morti e feriti tra gli automobilisti, con oltre 250 casi nel solo 2024. Tra le cause principali di mortalità degli animali selvatici in Italia figurano gli incidenti stradali, che coinvolgono automobilisti, molti dei quali diventano a loro volta vittime.

Se si escludono gli episodi non denunciati, si stima che ci siano stati almeno 14 morti causati da incidenti stradali di questo tipo. Il numero di automobilisti feriti è in aumento, con una crescita annuale del 10% dal 2019. Per proteggere gli animali domestici, è fondamentale adottare precauzioni quando si è in loro compagnia, considerando che il 9% degli incidenti del 2024 ha coinvolto anche animali domestici. È essenziale segnalare ogni situazione di pericolo per contribuire alla prevenzione di tali incidenti, specialmente nei centri abitati.

La Campania, insieme a Piemonte e Abruzzo, evidenzia un alto numero di incidenti stradali con animali, mentre l’Umbria e la Basilicata mostrano tassi significativamente inferiori.