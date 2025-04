Il dato come momento di unione, non di divisione

Domani, 25 aprile, si celebra l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dalla sconfitta del fascismo. Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per riaffermare i valori di democrazia, dialogo e rispetto reciproco, che sono alla base della nostra Costituzione e della nostra comunità. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato l’importanza di aderire ai principi enunciati nella Costituzione e ha espresso la sua convinzione che questi valori siano ormai nel cuore di tutti gli italiani.

La Russa ha evidenziato che la commemorazione deve essere un momento di unione anziché di divisione. Ha citato un suo documento personale, esprimendo la convinzione che l’antifascismo fu cruciale per il ripristino dei valori democratici in Italia. Il presidente ha poi ribadito il suo desiderio di riconoscere insieme i valori derivanti dalla sconfitta del fascismo e dalla Liberazione, sottolineando l’importanza di guardare al passato per costruire un futuro comune.

Tuttavia, durante la commemorazione è emersa polemica con i gruppi di Italia Viva e del Pd, a causa della posizione di La Russa mentre parlava. Nonostante le tensioni, il presidente ha invitato l’Aula a alzarsi in piedi per onorare i caduti di quel periodo e di tutti i conflitti, auspicando che questa celebrazione rappresenti un inno alla pace e alla concordia. Ha concluso invitando a osservare un momento di raccoglimento, sottolineando la necessità di mantenere viva la memoria storica per promuovere una vera unità nazionale.