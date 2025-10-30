Il cuore tecnologico di Mestre: The HuB lancia innovazione

The Hub – Human Bits ha aperto i battenti, offrendo spazi dedicati all’artigianato, alla formazione e agli uffici, già attivi con iniziative per la comunità e per l’ecosistema creativo e culturale locale. Questo centro a Mestre, di oltre 500 metri quadrati, rappresenta un importante punto di incontro per creatività e innovazione, secondo l’assessore allo Sviluppo economico.

Il progetto combina coworking e laboratori digitali con attività rivolte a bambini, scuole e organizzazioni del terzo settore, contribuendo alla rigenerazione urbana e sociale. In un mese dall’apertura, sono stati organizzati numerosi eventi, attirando più di 300 partecipanti e creando occasioni di scambio e collaborazione tra cittadini di diverse età e interessi. La sala vetrata, attrezzata per corsi e laboratori, è uno degli spazi principali di questo hub, che include anche un fablab per esperienze pratiche di apprendimento.

Il primo piano ospita uno spazio di lavoro condiviso per professionisti e creativi, collegando i membri alla rete di Fablab Venezia e altre realtà locali. Alberta Menegaldo, presidente di Prossimi ETS, ha evidenziato l’entusiasmo generato dalla comunità, con eventi di diversa natura e la partecipazione di professionisti del settore creativo.

A partire da novembre, The Hub attiverà una serie di corsi di formazione sulle tecnologie di fabbricazione digitale e attività per le scuole, insieme a programmi di alfabetizzazione digitale. Saranno disponibili laboratori per bambini e progetti in collaborazione con associazioni locali. Il Programma Pubblico, infine, prevede attività gratuite che esplorano tematiche di sostenibilità e innovazione, sostenuto anche da crowdfunding per coinvolgere la comunità nelle sue iniziative.

