Il cuore in frantumi

Poco dopo il suo arrivo a Venezia per ritirare la Coppa Volpi conquistata per la sua interpretazione nel film “Babygirl” della regista Halina Rejin, Nicole Kidman ha ricevuto la triste notizia della morte della madre, Janelle Ann MacNeille. La notizia è giunta pochi istanti dopo il suo arrivo in Italia, costringendo l’attrice a interrompere la sua partecipazione alla 81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia e a tornare immediatamente a casa per stare vicino alla propria famiglia.

Nicole Kidman non ha potuto salire sul palco del Belmond Hotel Cipriani per ritirare il premio. Tuttavia, ha inviato un messaggio che è stato letto per lei durante la cerimonia di premiazione, esprimendo il suo shock e la sua tristezza per la perdita. Nel messaggio, Kidman ha dichiarato: “Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi. Questo premio lo dedico a lei.”

La Coppa Volpi, premio che l’attrice avrebbe dovuto ritirare, è istituita dal 1935 e prende il nome dal fondatore della Mostra del Cinema di Venezia, Giuseppe Volpi. Il premio è conferito per la migliore interpretazione sia maschile che femminile. Nella stessa edizione della Mostra, il Leone d’Oro è stato assegnato a Pedro Almodóvar per il suo film “The Room Next Door”, mentre la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è andata a Vincent Lindon per “The Quiet Son” di Delphine e Muriel Coulin.

Nonostante il suo triste momento personale, Kidman ha trovato la forza di dedicare il premio alla madre scomparsa, mostrando la sua gratitudine per il riconoscimento ottenuto nel mondo del cinema. Le circostanze della morte della madre dell’attrice non sono al momento note, ma il suo dolore è evidente nelle sue parole e nel gesto di omaggio durante la cerimonia.