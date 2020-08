La fibrillazione atriale

Non solo benessere fisico e mentale, non solo una disciplina che aiuta a raggiungere un equilibrio. No, le posture Yoga e il respiro possono anche aiutare i pazienti con fibrillazione atriale a gestire i loro sintomi. Lo sostiene una ricerca presentata oggi all’Esc, il congresso europeo di Cardiologia.

La notizia è ancora più interessante poiché la fibrillazione atriale è la più comune patologia del ritmo cardiaco. Un adulto di media età su 4 in Europa e Stati Uniti la svilupperanno e se si considera che causa il 20-30% di tutti gli ictus e che aumenta il rischio di morte di 1,5 volte negli uomini e 2 nelle donne si capisce che impatto sociale abbia. con una riduzione comune della qualità di vita è un ricorso in ospedale tra il 10 e il 40 per cento all’anno.

I sintomi

I sintomi sono quelli che fanno paura in genere ai malati: palpitazioni, polso veloce o battiti irregolari, respiro corto, stanchezza, dolore al petto e vertigini. “I sintomi della fibrillazione atriale possono provocare molto stress, vanno e vengono e limitano la possibilità di vivere una vita normale”, spiega l’autore dello studio, Naresh Sen dell’ospedale indiano di HG SMS di Jaipur.

Lo studio

Lo studio ha arruolato 538 pazienti tra il 2012 e il 2017. Per tre mesi non hanno fatto yoga, poi per i successivi quattro mesi hanno seguito una sessione di 30 minuti al giorno, che includeva posture diverse e respiro. Durante questo periodo ai pazienti è stato detto di praticare i movimenti e il respiro anche a casa, giornalmente.

Sintomi ed episodi di fibrillazione atriale sono stati trascritti in un diario per tutti e sette i mesi. Alcuni indossavano anche un dispositivo per verificare eventuali episodi di fibrillazione. Poi è stata chiesto a tutti di compilare un questionario per indicare la loro abilità nelle attività giornaliere, livelli di energia, umore. Insieme ad uno studio su ansia e depressione. Inoltre ai pazienti sono stati misurati battito cardiaco e pressione sanguigna.

I risultati

Ed ecco i risultati, tra periodo non yoga e yoga. Durante le 16 settimane del periodo yoga i pazienti hanno confermato miglioramenti significativi in tutte le aree. Per esempio, durante il periodo non yoga avevano registrato una media di 15 episodi di fibrillazione atriale sintomatici, contro gli 8 del periodo yoga. E la pressione sanguigna era anche più bassa dopo il training (di 11/6 mmHg). “Secondo il nostro studio – ha spiegato Sen – lo yoga ha benefici ad ampio spettro sulla salute fisica e mentale dei pazienti con fibrillazione atriale. E riteniamo che possa essere aggiunto in cima alle terapie solite”.