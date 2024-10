Il Cuore di Totti: Un Ritorno di Fiamma con Marialuisa Jacobelli?

Fabrizio Corona, noto re dei paparazzi, ha affermato di avere prove che Francesco Totti, ex capitano della Roma, avrebbe tradito Noemi Bocchi, la sua attuale compagna, proprio come aveva fatto con Ilary Blasi. Secondo Corona, Totti non ha cambiato il suo stile di vita, continuando a mentire e a tradire. Recentemente, Totti è tornato a far parlare di sé, rivelando che squadre di Serie A lo hanno contattato per un possibile ritorno nel calcio, esprimendo apertura a tornare in campo. Nel frattempo, Ilary Blasi è stata notata sul red carpet a Roma, presentando un nuovo film.

Corona ha utilizzato i suoi canali social per affermare: “Da Ilary Blasi a Noemi Bocchi, cambia partner ma non il vizio di tradire”. Ha annunciato che nel suo prossimo libro, in uscita a febbraio, svelerà ulteriori dettagli sulle presunte bugie di Totti e sulla sua vita privata. Ha anche aggiunto che Totti avrebbe rovinato una nuova relazione con Bocchi, tradendola come faceva con Blasi.

In seguito a queste affermazioni, Corona ha condiviso un’anteprima su Telegram, suggerendo che Totti starebbe già tradendo Noemi Bocchi e rivelando che apparirà su un settimanale, paparazzato con una showgirl in un hotel di Roma. Tali dichiarazioni di Corona, però, devono essere prese con cautela, dato il suo storico di scoop non confermati.

Poco dopo queste dichiarazioni, la rivista “Gente” ha pubblicato foto di Totti con la giornalista Marialuisa Jacobelli. Le immagini mostrano i due mentre entrano in un hotel e, secondo quanto riferito, sono stati visti uscire insieme dopo un’ora e mezza. Jacobelli, che è anche figlia di un noto giornalista, avrebbe confermato l’esistenza di una relazione con Totti, affermando che le foto parlano da sole.

In sintesi, il gossip sul tradimento di Totti è riemerso, alimentato dalle dichiarazioni di Corona e da nuove foto che sollevano ulteriori domande sulla vita sentimentale dell’ex calciatore, confermando che il suo passato continua a influenzare il suo presente.