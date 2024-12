Il cuore della città di Fellini è il piccolo borgo dove si respira l’atmosfera antica della Riviera Romagnola.

Il Borgo San Giuliano è un affascinante quartiere di Rimini che racconta la storia e l’anima della città. Originariamente un villaggio di pescatori e marinai, oggi è un gioiello storico che combina tradizione, arte e modernità. La sua identità unica è legata al fiume Marecchia, che ha rappresentato per secoli una via importante di comunicazione e commercio per la Romagna. Nonostante il suo passato umile, il borgo ha affrontato sfide significative, tra cui un tentativo di demolizione negli anni ’70, che fu evitato grazie all’impegno delle associazioni locali e degli abitanti.

Passeggiando nel quartiere, ci si imbatte in strade che variano da vie principali a viuzze acciottolate. Le case colorate, simili a Murano, riflettono la cura degli abitanti per il loro spazio, creando un’atmosfera vivace. Questo luogo è descritto come un “museo a cielo aperto”, caratterizzato da murales che abbelliscono le facciate delle abitazioni e raccontano la storia del borgo, rendendo omaggio anche al famoso regista Federico Fellini.

Le viuzze storiche sono state protagoniste dei film di Fellini, rappresentando momenti iconici della vita di un tempo, e i murales esprimono la vita quotidiana e la storia del quartiere. Questo carattere artistico e culturale culmina nella visita del Ponte di Tiberio, un importante monumento romano che ancora oggi collega il centro storico al borgo.

Un evento significativo per il quartiere è la Festa de’ Borg, che si tiene ogni due anni dal 1979. Questa manifestazione celebra la storia e l’identità del Borgo San Giuliano, trasformando il quartiere in un ambiente festivo che rievoca il passato e l’impegno degli abitanti nella sua rinascita. Durante la festa, le case si aprono per accogliere visitatori e turisti, mescolando cultura, arte e tradizione.

Infine, oltre alla storia e alla cultura, il borgo offre un’ottima cucina romagnola. I visitatori possono gustare piatti tipici come la piadina e i passatelli in brodo, in un’atmosfera contagiosa grazie alla presenza di artisti e creativi. Così, il Borgo San Giuliano si presenta non solo come un luogo ricco di storia ma anche come un centro vitale di emozioni e esperienze culinarie.