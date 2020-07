Le attenzioni erano tornate ad accendersi intorno a questo ragazzo molto prima che infilasse il pallone alle spalle di Andreacci. A dire il vero, non si sono arrestate mai, neanche dopo che a gennaio il professor Mariani intervenne sul legamento di quel ginocchio ventenne per ricostruirne il legamento crociato. Mourinho e Solskjaer, Conte e Sarri: il mercato è lontano, eppure è già iniziata a corsa a Nicolò Zaniolo. Che ha però il pregio di avere le idee chiare: “Voglio restare a Roma”, dice a chiunque dei suoi amici gli chieda cosa sarà del suo futuro. Lo ha detto anche ai dirigenti in uno degli ultimi colloqui avuti: la società è in difficoltà serissima, il bilancio è segnato da 300 milioni di debito e perdite che al 30 giugno dovrebbero essere oltre i 150 milioni. Per ridurre i costi il club ha come priorità vendere gli esuberi e abbassare i costi (a proposito: Dzeko, blindato con uno stipendio di 7,5 milioni, potrebbe anche andarsene, se si concretizzassero gli interessi di una tra Napoli, Inter e Juventus). Nicolò, inutile negarlo, rappresenta un salvacondotto per l’economia della società, consapevole di poterne monetizzare la cessione in qualunque momento garantendosi anche una plusvalenza spaventosa. Il prezzo è stato fissato: 70 milioni, 80 al massimo. Ossia un 20/30% in meno della valutazione di 100 che ne fa il club, considerando l’impatto del coronavirus sul calciomercato.

Ma qualsiasi ipotesi sbatte sulla volontà di Nicolò: “Voglio stare a Roma”. Qui ha la fidanzata Sara, qui sta cercando di comprare casa, lasciando l’Eur per avvicinarsi ai compagni di squadra a Casal Palocco. Qui soprattutto si sente amato: a ventun’anni, il primo pensiero non è ancora vincere a tutti i costi, ma crescere, divertirsi e soprattutto godersi questo amore. Coltivando la speranza, magari, che i successi a cui ambisce possano arrivare con la maglia della Roma. L’unica strada però, è chiaro a tutti, perché Nicolò resti è un cambio di proprietà. Con Friedkin sempre in attesa, un misterioso gruppo sudamericano a smaniare (anche facendo filtrare suggestioni di mercato almeno curiose) e un interlocutore a stelle e strisce con cui invece tesse i rapporti il presidente Pallotta. Dicono che sia convinto di vendere la Roma a chi sarà in grado di svilupparla e farla crescere, anche magari con la prospettiva di monetizzarne nuovamente una cessione futura. Ma magari costruendo un modello che non debba privarsi dei pezzi migliori per sopravvivere. Il primo a sperarci, strano a dirsi, di questi tempi. È proprio Zaniolo.