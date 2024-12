Il cuore artificiale totale: un nuovo capitolo nella medicina cardiovascolare

L’insufficienza cardiaca terminale è una grande sfida per la medicina moderna, presentando tassi di mortalità elevati e un aumento di pazienti in lista d’attesa per il trapianto. In Italia, il tempo medio di attesa per un cuore compatibile è di 3,7 anni, periodo che porta i pazienti a ricoveri prolungati e a un alto rischio di morte. In questa situazione, il cuore artificiale totale (TAH) emerge come un’alternativa innovativa, fungendo da ponte tra l’insufficienza cardiaca terminale e il trapianto, con potenzialità che superano le aspettative iniziali.

Grazie a imprese come Carmat, il TAH ha oltrepassato il campo della sperimentazione, diventando un’opzione realistica con impianti già eseguiti in diversi Paesi, inclusa l’Italia. L’insufficienza cardiaca, che colpisce globalmente 64 milioni di persone, è una condizione in cui il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace, causando gravi complicazioni agli organi vitali. In Italia, è responsabile di oltre 200mila ricoveri annuali e, dopo la diagnosi, il tasso di mortalità al termine di due anni raggiunge il 50%. Il trapianto di cuore, sebbene sia il trattamento definitivo, è limitato dalla scarsità di organi disponibili, con solo 6000 interventi globali annuali, coprendo appena il 10% della richiesta.

Il TAH distingue per la sua capacità di sostituire completamente il cuore nativo. È progettato per essere fisiologico ed emocompatibile, con sensori avanzati per monitorare le condizioni del paziente. Ogni superficie a contatto con il sangue è rivestita di materiali biologici, riducendo il rischio di complicanze tromboemboliche e permettendo dosaggi minimi di anticoagulanti. Claudio Francesco Russo, direttore di Cardiochirurgia a Milano, afferma che il cuore artificiale è essenziale per stabilizzare i pazienti in attesa di trapianto, ma potrebbe anche diventare una “destination therapy” per chi non è idoneo al trapianto.

Inoltre, il TAH rappresenta non solo un avanzamento per la salute dei pazienti ma anche un beneficio per il sistema sanitario, contenendo i costi e permettendo una gestione domiciliare dei pazienti. La strada verso un’adozione culturale del TAH richiede una maggiore conoscenza delle sue potenzialità, ma studi come il trial EFICAS dimostrano la sua efficacia con tassi di sopravvivenza superiori al 90% a sei mesi. Il cuore artificiale totale potrebbe quindi rivoluzionare la vita di migliaia di pazienti.