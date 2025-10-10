15.4 C
Da StraNotizie
Il cuoco eroe salva un anziano in Florida con un gesto semplice

Donnell Stallworth, cuoco presso il ristorante Shrimp Basket a Pensacola, Florida, ha dimostrato un gesto straordinario di amicizia e preoccupazione. Ogni giorno, un cliente affezionato, considerato come “il nonno di tutti”, entrava nel ristorante per ordinare una tazza di gumbo. Recentemente, però, il cliente è scomparso, suscitando l’ansia tra il personale.

Preoccupato, Donnell ha deciso di visitare la casa dell’uomo. Dopo ripetuti tentativi di contattarlo, ha sentito una voce debole che chiedeva aiuto. All’interno, ha trovato l’anziano sdraiato sul pavimento, gravemente ferito e incapace di alzarsi. A causa di una caduta, l’uomo aveva numerose contusioni e diverse costole rotte.

Grazie alla prontezza di Donnell, i paramedici sono stati chiamati e sono riusciti a soccorrere l’uomo, che ora si sta riprendendo con l’aiuto della riabilitazione e, naturalmente, di qualche tazza di gumbo consegnata direttamente da Donnell. Questa situazione ha messo in luce l’importanza delle relazioni umane e della solidarietà, dimostrando come un gesto semplice, come quello di controllare un amico, possa fare la differenza in momenti critici.

Il ristorante spera di vedere presto tornare il suo affezionato cliente, che continuerà a godere del suo amato gumbo, mentre Donnell e il resto del personale sono felici di sapere che il loro amico sta recuperando.

