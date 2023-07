il cucciolo viene assunto in concessionaria

La storia di un cagnolino che da randagio ha trovato una famiglia e un “lavoro”: il cucciolo è stato assunto da una concessionaria di auto.

Ha vagato per anni in mezzo a una strada con il rischio di venire investito; esposto alle intemperie, ha cercato cibo e acqua sotto al sole caldo e sotto alla pioggia; picchiato e maltrattato dagli esseri umani, è stato cacciato da tutti i nascondigli che si era trovato. Un giorno, però, tutto è cambiato. Così inizia la nuova vita di uno sfortunato cagnolino randagio che per caso si è trovato di fronte a una concessionaria d’auto nello Stato del Brasile. Qualcosa nella vetrina del negozio per automobili ha attirato l’attenzione del quattro zampe, che ha deciso che da quel momento in poi quella sarebbe stata la sua casa. E così infatti è stato.

Il cane randagio Tucson Prime assunto in una concessionaria d’auto: la nuova vita del quattro zampe

La storia del cagnolino è stata raccontata in un video condiviso su Facebook da Charlie Posted, un sito web statunitense di intrattenimento nato con lo scopo di «fornire più affetto agli animali». Così si legge infatti sulla pagina social all’account @Charlie Posted: «Because of the need to love animals more» (tradotto in italiano «Per la necessità di amare di più gli animali»).

Il filmato condiviso su Facebook è intitolato: «Street dog is adopted by car dealership» (tradotto in italiano «Il cane di strada viene adottato dal concessionario di automobili»). Come si ricava dalla didascalia posta a corredo del video, i dipendenti di una concessionaria per automobili in Brasile hanno visto per diversi giorni consecutivi un cane randagio, dal manto marroncino e dall’aspetto simile a quello di un Pastore Tedesco, fuori dalla vetrina del loro negozio. Convinti che prima o poi il quattro zampe se ne sarebbe andato, lo hanno ignorato rifiutandogli cibo e acqua. La determinazione del cane, però, ha colpito tutti i lavoratori: il cucciolo è rimasto notte e giorno fiori dal negozio, senza spostarsi mai.

In un pomeriggio particolarmente piovoso, i dipendenti della concessionaria hanno permesso al povero cane randagio di entrare e mettersi al riparo dall’acqua fredda che continuava a cadergli sulla testa. Il cucciolo si è mostrato così educato e affettuoso da riuscire a conquistare i cuori dei lavoratori e dello stesso direttore il quale gli ha offerto da mangiare. Il quattro zampe, ribattezzato con il nome di “Tucson Prima” dal nome di un modello di macchine della Hyundai, la concessionaria che ha di fatto ha finito per adottarlo, aveva così trovato la sua nuova casa.

Nominato in via informale “mascotte” della concessionaria, Tucson Prime ha mostrato in poco tempo tutte le sue abilità come “rivenditore di automobili“. Presentandosi sempre in modo caloroso e allo stesso tempo educato a tutti i clienti, il cane ha permesso alla concessionaria di incrementare le proprie vendite. Per i meriti mostrati sul lavoro, Tucson Prime è stato così promosso, diventando a tutti gli effetti un dipendente del reparto vendite Hyundai. Il quattro zampe ha addirittura ricevuto il suo badge elettronico con tanto di fotografia, esattamente come tutti gli altri dipendenti umani. Tucson si è mostrato fiero e orgoglioso di essere diventato un impiegato del reparto vendite. Come spiegato dal direttore della concessionaria brasiliana, la presenza del dolce cucciolone ha alleviato lo stress provato dai clienti nello scegliere un’auto.

Il nuovo impiegato a quattro zampe della Hyundai ha avuto anche il suo ufficio: i colleghi gli hanno infatti costruito una comoda casetta in legno all’interno del negozio dotata di tutti i tipi di comfort. Nella sua nuova casa e dalla sua nuova famiglia, Tucson Prime riceve tanto amore, attenzione e coccole da ciascuno dei colleghi, aiutandoli a rilassarsi e a riprendersi dopo il lavoro. Insomma, un’ottima carriera quella del quattro zampe, che da cane randagio ha avuto la fortuna di cambiare completamente la sua vita. (di Elisabetta Guglielmi)