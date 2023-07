Il cucciolo stava morendo ma inizia a scodinzolare quando capisce di essere in salvo

Cane randagio in fin di vita inizia a scodinzolare quando sente la voce delle persone che stanno per salvarlo, il video è strepitoso.

Sono moltissimi i cani randagi che devono affrontare una vita di sofferenze e mancanze, molti randagi infatti non hanno la fortuna di essere portati in rifugi dove delle brave persone si occuperanno di loro, il più delle volte devo combattere in strada per sopravvivere alla ricerca di acqua e cibo.

La vita di un randagio non è affatto semplice ogni giorno devo no infatti affrontare malattie e situazioni pericolose e impreviste oltre a dover convivere spesso con la consapevolezza di essere stati abbandonati al proprio destino dalle persone che avrebbero dovuto amarli e occuparsi di loro.

La storia di un cane che si trovava sull’orlo della morte ha commosso il web è a fatto si che in molti comprendessero quali sono le situazioni oscene che un cane randagio deve affrontare.

Un povero cane era completamente logorata dalla rogna e stava lentamente morendo ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori ha trovato la salvezza e una seconda possibilità.

Cucciolo stava morendo ma sente la voce dei volontari e inizia a scodinzolare

Animals Aid Unlimited è un’organizzazione che da molto tempo si occupa della salvaguardia degli animali randagi in India. L’associazione era stata messa al corrente di un cane randagio in condizioni critiche e immediatamente sul luogo indicato sono stati inviati dei soccorritori.

Il team di soccorso dell’associazione ha trovato un povero cagnolino bianco che giaceva in terra in condizioni talmente critiche da far pensare che la sua vita stesse finendo da li a pochi minuti . Il povero cane era steso a terra privo di forze, ma quello che è accaduto quando ha capito che stava per essere salvato ha davvero dell’eccezionale.

Il cucciolo in fin di vita sentendo la voce del team di soccorso ha iniziato debolmente a scodinzolare, un segno che ha ridato speranza in una situazione drammatica.

Il cane e stato portato in salvo ed è stato successivamente chiamato Cotton, il piccolo era affetto dalla rogna una malattia parassitaria diffusa da acari che si nutrono di sangue causando gravi danni alla pelle.

Cotton al suo ritrovamento era ormai senza pelo e il suo corpo era completamente segnato da ferite e croste a causa del forte prurito provocato dall’infezione il che suggeriva che il cane era affetto da rogna da molto tempo

I soccorritori una volta notata la voglia di vivere del cagnolino che ha iniziato a scodinzolare appena ha compreso di essere in salvo hanno deciso di portarlo da un veterinario che ha iniziato le cure necessarie alla sua guarigione nonostante il trattamento sia stato lungo il cane ha mostrato tutta la sua voglia di vivere. E anche se attualmente si trova in canile già il fatto di non essere più un randagio gli ha dato la voglia e la speranza di poter avere un giorno una casa per sempre .