Il cucciolo si sente male e videochiama la nonna per ricevere conforto.

Un cucciolo di Golden Retriever di nome Wally ha trovato conforto in una videochiamata con la sua “nonna umana” durante un momento di malessere. Gli animali domestici spesso emulano i comportamenti dei bambini, cercando coccole e rassicurazioni, soprattutto quando si sentono male. La famiglia di Wally ha deciso di contattare la nonna per consolarlo, e grazie alle sue parole affettuose, il cagnolino ha iniziato a sentirsi meglio.

Il video della videochiamata è stato condiviso su TikTok sul profilo dedicato a Wally, e ha rapidamente ottenuto migliaia di visualizzazioni, suscitando emozione tra gli utenti. La didascalia del video, “La nonna rende sempre tutto migliore”, riassume perfettamente l’effetto calmante che la donna ha su Wally. Le immagini ritraggono il cucciolo mentre ascolta attentamente le parole della sua amata nonna tramite Facetime, trasformando visibilmente la sua espressione da dolore a gioia.

Wally, un Golden Retriever di circa due anni, ha un legame speciale con la nonna, e il suo benessere sembra migliorare notevolmente grazie alla videochiamata. Tuttavia, nel video si può notare la confusione del cucciolo che, pur sentendo la voce della nonna, non riesce a trovarla di persona. Questo comportamento è comico e tenero, poiché Wally comincia a esplorare la casa in cerca della donna.

I video di animali che interagiscono con le immagini degli schermi sono comuni sui social e dimostrano che i cani possono riconoscere suoni e immagini, sebbene li percepiscano in modo diverso dagli esseri umani. Gli stimoli visivi e acustici provenienti dagli schermi catturano facilmente l’attenzione degli animali domestici.

Infine, i Golden Retriever, noti per il loro temperamento affettuoso, la loro intelligenza e la pazienza, sono perfetti per la vita in famiglia. Wally è un esempio di come questi cani possano portare gioia e tenerezza nelle vite delle persone con cui vivono, creando momenti indimenticabili sia per loro che per i loro proprietari. La storia di Wally e della sua nonna umana ha ricordato a molti il legame speciale che esiste tra esseri umani e animali domestici.