il cucciolo non deve assolutamente mangiarli

Quando dobbiamo prenderci cura di un cucciolo spesso possiamo commettere degli errori anche sulla sua alimentazione. Ecco cosa non dobbiamo mai sbagliare.

Prendersi cura di un amico a quattro zampe non è poi così semplice, bisogna fare molta attenzione a tutto ciò di cui ha bisogno: alimentazione, giochi, socializzazione. Ma quando decidiamo di adottare una piccola palla di pelo, siamo consapevoli di tutto ciò, per questo facciamo di tutto affinché Fido possa crescere e stare bene in salute.

Tuttavia, può capitare sempre nel corso della convivenza con la palla di pelo, di commettere degli errori, soprattutto quando si tratta di alimentazione. Vediamo nel seguente articolo quali sono gli errori da non commettere con il nostro cucciolo di cane.

Errori da non commettere quando si ha un cucciolo di cane: attenzione all’alimentazione

Differentemente dai gatti, i quali sono schizzinosi sul cibo, i cani sono molto golosi e tendono a mangiare qualsiasi cosa noi gli offriamo. Tuttavia, come ben sappiamo, l’alimentazione è un fattore molto importante per la salute e la crescita del nostro amico peloso, quindi è necessario fare attenzione.

Infatti, sebbene i nostri amici pelosi non giudichino i nostri errori, spesso possiamo non renderci conto che un nostro sbaglio sull’alimentazione di Fido, possa creare disturbi a quest’ultimo. Ecco, allora, gli errori più comuni che facciamo e che non dovremmo più fare.

1. Dare troppo o troppo poco cibo a Fido

Dare alla palla di pelo un giusto apporto di nutrienti e di calorie, è importante per la sua salute e per la sua crescita. Per questo motivo è necessario non dare troppo cibo al cane, evitando così che quest’ultimo non soffri di obesità, e non darne troppo poco, evitando che il cane sia sottopeso.

2. Dare cibo di bassa qualità

Per il benessere del nostro amico peloso è molto importante che la sua alimentazione sia composta da cibo di alta qualità. Ciò non significa per forza acquistare alimenti che costano molto, ma significa fare attenzione all’etichetta del cibo di Fido.

3. Troppi snack

Dare degli snack al proprio amico peloso può essere utile anche per creare un legame più forte tra voi e Fido. Tuttavia, per evitare che la palla di pelo possa assumere più calorie del solito, è necessario non offrire troppi snack al nostro amico a quattro zampe.

4. Dare al cane cibo che non deve mangiare

Sono molti gli alimenti che possono essere dannosi per il nostro amico peloso, per questo motivo bisogna fare attenzione a non dare al cane gli avanzi e ad osservare attentamente dove mette il muso la nostra palla di pelo.

5. Cambiare improvvisamente alimentazione

La maggior parte degli esperti consiglia di non cambiare l’alimentazione di Fido, ma a volte può risultare necessario cambiare la dieta del proprio animale a causa di un’intolleranza improvvisa o per l’improvvisa presenza di qualche patologia. Tuttavia, è molto importante in questo caso, cambiare l’alimentazione del cane in modo graduale, così da evitare problemi gastrointestinali.

6. Dimenticare l’acqua

Infine, oltre all’alimentazione, anche l’idratazione della nostra palla di pelo è molto importante per la sua salute. E’ opportuno che Fido abbia a disposizione sempre dell’acqua pulita e fresca e se è possibile, soprattutto nei mesi più caldi per invogliare il cane a bere, porre più ciotole di acqua per tutta casa. Inoltre, è necessario che la ciotola dell’acqua sia sempre pulita, per evitare che la palla di pelo possa contrarre infezioni.