Il cucciolo ha questa cattiva abitudine? Perché lo fa e come risolvere

Perché il cucciolo morde le mani e come fargli perdere questa cattiva abitudine? Tutte le cause e i consigli per farlo smettere.

L’educazione inizia fin dalla giovanissima età e questo vale sia per gli esseri umani sia per gli animali: ma cosa possiamo fare se il cucciolo morde la mano e come possiamo fargli perdere questa fastidiosa abitudine prima che diventi grande? Tutto quello che c’è da sapere su questo frequentissimo atteggiamento e i consigli per rimediare prima che sia troppo tardi per la sua educazione.

Cattive abitudini del cane: quali sono le più comuni

Molte cattive abitudini del cane sono anche ‘colpa nostra’: infatti per questo è importante correggerle in tempo prima che si siano radicate nel suo atteggiamento. In realtà non dovremmo arrenderci neppure quando è grande, ma è importante educarlo per evitare che possa diventare molesto nei confronti della sua famiglia e degli estranei. Ma quali sono i comportamenti più comuni che andrebbero corretti?

Molto spesso i cani amano avere a che fare con le piante: non solo le mangiano ma adorano anche scavare nel terreno e nei vasi che le contengono. Potrebbero farlo per dispetto o per gioco o per seguire il loro istinto da perfetti ‘scavatori’.

A proposito di istinti e propensioni, quella di mordere qualsiasi cosa, dai mobili ai tessuti, può essere un’altra caratteristica canina molto diffusa. In questo caso pare che il motivo possa essere legato anche ad un’ansia da separazione mai del tutto ‘sanata’.

Il cucciolo morde le mani: tutte le cause possibili

Come accade per tessuti e oggetti, anche le nostre mani possono diventare ‘vittime’ dei morsi di un cucciolo di cane: in realtà non dobbiamo pensare che siano meno dolorosi di quelli di un esemplare adulto, che magari avrà più potenza, ma denti meno aguzzi e appuntiti.

Non si tratta di un dispetto, tanto meno della precisa volontà di colpire e fare male alla persona che si prende cura di loro, ma i cucciolo usano i denti come ‘mezzi’ per esplorare e conoscere il mondo: in pratica lo fanno, assaggiandolo. Non a caso conoscono gli altri cuccioli e anche mamma cagna proprio mordendoli.

Molto spesso però il morso è anche legato al cambiamento della dentizione, ovvero tra i 4 e 5 mesi di vita, quando i denti da latte lasciano il posto a quelli definitivi. La fase di sviluppo si conclude solitamente intorno ai 7 mesi di vita, quando appunto gli spunteranno gli ultimi molari.

Il cucciolo morde le mani: i rimedi

In realtà già mamma cagna e i fratellini proveranno a far capire al cucciolo che sta esagerando nei morsi, proprio quando inizieranno a lamentarsi e guaire per esprimere il loro dolore. Però se il cucciolo è stato portato via dalla famiglia canina di origine troppo presto oppure non ha ricevuto alcun insegnamento dalla figura materna in tal senso, continuerà a mordere anche le nostre mani e i piedi.

Prima che le lesioni diventino dolorose e sanguinanti e soprattutto prima che il cucciolo assorba del tutto questa pessima abitudine, dobbiamo provare a ‘scoraggiare’ questo suo comportamento: bisognerà fargli capire che le nostre appendici non sono un gioco né un oggetto da mordere.

Bisogna tirare indietro la mano e chiarire il nostro disappunto con una esclamazione di dolore. Altro metodo è quello di lasciarlo da solo e andarcene, proprio per fargli capire che non è opportuno comportarsi in questo modo, poiché mette ‘a rischio’ la nostra compagnia. Se il cane sta mettendo i denti, un’altra soluzione è quella di procurargli dei giocattoli di gomma fatti apposta per le sue esigenze della dentizione.

Gli errori da evitare quando il cucciolo ci morde le mani

La violenza è completamente bandita da ogni forma di educazione, quindi non bisognerà mai usare le mani e nemmeno sgridarlo ad alta voce, col rischio di traumatizzarlo senza ottenere alcun risultato. Bisogna fargli capire che quello è un comportamento che non va adottato, perché potrebbe perdere la nostra compagnia.

Allo stesso tempo però non bisogna neppure lasciar correre e sminuire il problema, che potrebbe diventare alla lunga fastidioso e invalidante nei rapporti anche con terzi. Infatti man mano che crescerà la potenza del morso aumenterà e sarà più difficile fargli perdere un’abitudine che noi stessi abbiamo contribuito a fargli prendere.