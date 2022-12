il cucciolo di panda rosso e la sua prima neve

Le immagini del tenero cucciolo di panda rosso durante il suo primo inverno: gioca con la neve e si diverte tra i prati innevati che vede per la prima volta.

In quanti ricorderanno la sensazione provata quando hanno visto la neve per la prima volta. Sia se si tratta di amanti della stagione invernale sia se preferiscono invece il sole caldo dell’estate, la maggior parte sarà rimasta comunque affascinata dalla sensazione di osservare e sentire tra le mani la soffice neve. Queste sensazioni saranno state sicuramente provate soprattutto da bambini. I cuccioli (di qualsiasi specie) sono infatti particolarmente affascinati dai prati innevati, allo stesso modo di un simpatico piccolo di panda rosso, protagonista di un adorabile video, che caricato su Independent Tv, ha mostrato agli utenti di tutto il mondo le immagini di un cucciolo di questa specie che per la prima volta nella sua giovane vita ha visto la neve.

Il tenero cucciolo di panda rosso e la candida neve: divertimento spensierato e giochi garantiti

Nel Regno Unito, al Paradise Wildlife Park nella contea dell’Heartfordshire, cinque mesi fa un piccolo panda rosso è venuto alla luce nel parco. In poche settimane è riuscito ad attirare l’attenzione di tutti i visitatori del rifugio e non solo per la sua solare personalità, a volte un po’ troppo sfacciate ma sempre adorabile.

Le prime immagini del filmato ripreso al Paradise Wildlife Park mostrano la sorpresa e poi la gioia dipinta sul musetto del cucciolo alla vista del prato ricoperto dal candido manto innevato. Il piccolo panda rosso salta da una roccia all’altra, scivola sulla neve e poi si arrampica agilmente nella riserva, trasformata magicamente in un paese delle meraviglie invernali.

I panda rossi sono una specie a rischio d’estinzione che ormai vive in natura solo in un’area molto circoscritta dell’Asia (Cina, Birmania, Nepal e Buthan). Il panda rosso (Ailurus fulgens) è un mammifero dalla lunga coda e una folta pelliccia di colore arancione scuro tendente al rosso. Meno noto del panda gigante bianco e nero, il panda rosso è chiamato anche “volpe di fuoco“. Il soprannome è perfettamente indicato: il simpatico cucciolo di panda protagonista del video sembra proprio un volpacchiotto dispettoso e curioso pronto a sperimentare la prima stagione invernale della sua vita. (di Elisabetta Guglielmi)