Il cucciolo di cane piange e il gatto corre a tranquillizzarlo

É diventato virale il dolcissimo video in cui un gatto vedendo un cucciolo di cane piangere prova a tranquillizzarlo abbracciandolo.

Tra le numerose ed errate credenze che si possono avere sugli animali, quella dell’eterna lotta e odio tra cane e gatto è forse una delle più diffuse. Per fortuna non sempre questo è vero e anzi in moltissimi casi quando i due animali vivono insieme riescono ad instaurare un rapporto davvero speciale. Come nel caso dei protagonisti del dolcissimo video diventato virale su Tik Tok in cui un gatto di nome Fig prova a tranquillizzare un cucciolo di cane mettendolo tra le sue braccia, il tutto davanti all’occhio vigile di Olive, la mamma del cucciolo.

Il gesto del felino che tranquillizza il pianto del piccolo cucciolo di cane

“Siete come cane e gatto” questa è una delle frasi più usate quando si vogliono indicare due persone che non vanno per niente d’accordo. Ma è sempre davvero così?

I protagonisti di un video diventato virale su Tik Tok sono un gatto e un cucciolo di cane che di sicuro possono smentire a pieno tutte quelle teorie sull’odio che esiste tra le due specie. Certo, esistono anche situazioni in cui due animali non possono vedersi ma non per forza quella è la regola. Il gatto e il cane in questione infatti sono stati ripresi in un momento di estrema dolcezza che ha sciolto il cuore di moltissimi utenti della piattaforma.

Ti potrebbe interessare anche >>> Il gatto Bingo non smette di abbracciare il nuovo arrivato – VIDEO

Il video in questione è stato pubblicato dal profilo @hannahcolson la proprietaria di un gatto di nome Fig, una Golden Retriever di nome Olive e, da poco, dei suoi moltissimi cuccioli. Le immagini che hanno suscitato tanto clamore e generato migliaia di visualizzazioni mostrano un cucciolo di cane mentre piange disperatamente davanti al gatto Fig e alla sua mamma Olive. In un primo momento il felino lancia uno sguardo alla Golden Retriever ma subito dopo si getta sul piccolo cucciolo per abbracciarlo e consolarlo. Quando la cagnolona capisce che a prendersi cura del suo piccolo ci sarebbe stato il suo amico gatto decide di allontanarsi tranquillamente e lasciare i due animali uniti in quello speciale abbraccio.

@hannahcolson Baby daddy putting in the work #catdad #goldenretriever ♬ original sound – Fig and Olive

Ti potrebbe interessare anche >>> La reazione del cane Axel: il Rottweiler triste abbraccia la padrona – VIDEO

L’immagine del gatto e del cucciolo di cane abbracciati e accoccolati è davvero qualcosa di estremamente dolce. Il video ha infatti suscitato la reazione di una vera e propria marea di utenti che hanno visualizzato il video quasi 6 milioni di volte. Moltissime anche le condivisioni ( oltre le 82 mila) e i commenti che sono arrivati ad essere 20 mila. Tra questi si possono leggere le frasi di molti che trovano davvero affascinante il rapporto che c’è tra i due animali o quelli divertiti per la reazione della mamma Olive che tranquillamente si allontana da loro come per dire ” ok, qui è tutto a posto, posso anche andarmene”. (G. M.)