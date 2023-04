Il cucciolo di cane Paddy riconosce l’accento e gli stringe la mano

Il cucciolo Paddy è un cane nato oltre i confini della nazione: perciò quando riconosce l’accento irlandese non può fare a meno di stringergli la mano.

Il gesto inatteso di un cucciolo di cane, che dimostra di essere molto affezionato alle sue origini, ha rapito il cuore di 5.6 milioni di utenti su TikTok. Il pelosetto, di nome Paddy, è un adorabile e perspicace esemplare di Rottweiler. Paddy è venuto al mondo nell’Irlanda del Nord. E, ancor prima di essere adottato dal suo attuale padroncino – di origini inglesi – avrebbe vissuto nella sua terra natia i primi mesi della sua vita. Questa permanenza, nonostante sia stata molto breve, sarebbe stata in grado di cambiare per sempre le attitudini di Paddy “costringendo” il suo papà umano ad adattarsi alla sua lingua.

Il filmato apparso sul profilo di TikTok, @megan.reads.a.lot, mostra la riluttanza del piccolo fido – con un alto tasso di ironia – nell’ascoltare gli ordini del suo padroncino impartitegli in inglese.

Il Rottweiler è un esemplare molto intelligente e dimostra di imparare molto in fretta ciò che gli viene insegnato dai suoi genitori umani. Ma quali sono i tratti denotativi del Rottweiler? Per scoprire ulteriori informazioni sul loro conto: come, ad esempio, sul suo carattere, sul prezzo del suo mantenimento, le cure di cui hanno bisogno e alcune curiosità sul loro allevamento potete leggere l’articolo consigliato.

Paddy li ignora senza battere ciglio, finché il suo papà umano sceglie di tradurre i suoi pensieri e le consecutive emissione verbali nella lingua originaria del suo amato cagnolino.

Quando gli esponenti della nuova famiglia di Paddy si sono presto resi conto che il loro fido non rispondeva ad alcun comando nella loro lingua madre, e hanno compreso di dover imitare l’accento irlandese alla perfezione, affinché lui potesse rispondere finalmente – in modo “adeguato” – alle loro richieste.

Ogni esemplare di quattro zampe ha un padrone ideale che possa rispecchiarsi nelle sue principali caratteristiche e che possa essere adatto a soddisfare i suoi bisogni co naturalezza. Se avete desiderate adottare un Rottweiler dovete tenere a mente quali sono le sue necessità.

Quando – difatti – il Rottweiler di soli sei mesi riconosce l’accento si dimostra immediatamente disponibile alle richieste avanzate dalla sua famiglia e, sollevando la sua zampetta, lascia che il suo papà gli stringa la mano.

@megan.reads.a.lot When your pup only responds to a brogue Northern Irish accent, but your partner is English 😅 #doggiesoftiktok #puppydog #northernireland #northernirish #gooddog #rottweiler #rottie #rottweilersoftiktok #puppylove ♬ original sound – Megan 💀📚🖤