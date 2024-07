Il cucciolo desiderava moltissimo un papà così il gatto di casa ha deciso di assumere questo ruolo: sono tenerissimi

Le storie di solidarietà arrivate dal mondo animale non sono rare ma non per questo colpiscono meno l’attenzione dell’essere umano quando vengono portate alla luce.

Alle testimonianze sorprendenti che ogni giorno arrivano dal web se ne è aggiunta una, ancor più particolare, in quanto questa volta non è l’amore di mamma ad aver prevalso ma quello di papà, un papà gatto per la precisione. Un padre improvvisato per un cucciolo di golden retriever che aveva bisogno di una dose di amore extra, le immagini sono da non credere.

Un’università inaspettata ha sbalordito il web: È papà gatto ad adottare un cucciolo in questa occasione

Un vecchio detto africano afferma che “per crescere un bambino vi è bisogno di un villaggio”, un detto con la quale è difficile non trovarsi d’accordo perché è proprio nell’aiuto della comunità che la razza umana ha trovato la chiave per la sua espansione. Anche nel regno animale, tuttavia, gli esempi di collaborazione per quel che riguarda le cure parentali non mancano affatto, solo che in questo caso sono state ben meno solite della norma.

A prendere a cuore il benessere del piccolo golden retriever nato in famiglia, infatti, è stato niente meno che il gatto di casa. Nonostante il piccolo avesse la fortuna di avere una mamma affettuosa il suo bisogno di amore ha intenerito anche l’animo del gatto inizialmente diffidente. L’amore ha abbattuto le barriere e in poco tempo il gatto ha iniziato a dimostrare un’incredibile dolcezza e dedizione trasformandosi nel padre che il cagnolino non aveva.

La testimonianza è arrivata grazie ad un video dive tanto virale su tik tok in cui si può vedere il gatto leccare il cucciolo nel tentativo di coccolarlo e ripulirlo amorevolmente, una scena quasi commovente che non poteva colpire il cuore di coloro che hanno visualizzato il reel.

A quanto pare, come se fosse ancora un mistero, i legami affettivi non conoscono confini e talvolta l’amore riesce a manifestarsi in maniera straordinaria e inaspettata. Del resto a definire una famiglia non esistono confini biologici ed ancora una volta possiamo imparare questa lezione osservando la natura che ci circonda.