Il cucciolo chiede aiuto per essere salvato.

Era tutto solo ed emaciato: la ragazza trova il cucciolo che chiede aiuto davanti alla sua porta di casa, ora la vita di Roo è molto diversa. Il ritrovamento di Roo (YouTube Cuddle Buddies – Amoreaquattrozampe.it) Ha sentito dei rumori fuori dalla porta e quando si è affacciata l’ha trovato lì tutto solo. Non poteva lasciarlo lì in quelle condizioni e ha deciso di portarlo con sé verso un futuro migliore. Nel video che ricostruisce il ritrovamento del piccolo Roo – ribatezzato così poche ore più tardi – il cambiamento del cane di piccola taglia è la prova di un gesto di solitudine che si trasforma in un’emozionante storia d’amore. A raccontare filmicamente la storia del ritrovamento di Roo, del suo salvataggio e della sua conseguente trasformazione è la pagina su YouTube “Cuddle Buddies”. Quando Roo e la sua futura umana si sono incontrati per la prima volta, la giovane donna stava soggiornando in una residenza di vacanza. A poche ore dalla partenza è avvenuto il loro primo incontro. In quel momento, la donna ha deciso di portarlo con sé. Roo era estremamente magro, aveva gli occhi tristi e, stando specialmente al suo comportamento nei giorni a venire, pareva non desiderare altro che una famiglia in cui poter donare tutto l’amore che aveva preservato fino a quel momento. Solo e magro, Roo aveva ferite su tutto il corpo. “Le ho comprato un piccolo collare”, e ora Roo è irriconoscibile. Non solo per il suo aspetto dopo le visite di routine e la toelettatura, ma soprattutto per la sua rinnovata gioia di vivere. La serenità che esprime il suo musetto è direttamente proporzionale alla sua ripresa fisica. Roo ora è irriconoscibile: è “così felice” di essere con lei. Se alcuni multivitaminici possono aiutare un cane magro, nel caso di Roo l’amore della sua nuova migliore amica umana è stato il primo (e più efficace) antidoto alle sue sofferenze passate, sia fisiche che non. La mamma umana di Roo ha spiegato che Roo “è davvero molto felice di essere” al loro fianco. È “così felice” da sembrare innamorato, come mostrano i piccoli cuori aggiunti in sovrimpressione nella clip che inquadra il dolce musetto del fido pubblicata su YouTube lo scorso 22 settembre.