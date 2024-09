il cucchiaio elettrico che riduce il sale nei piatti

L’Electric Salt Spoon è un innovativo cucchiaio progettato in Giappone per gestire l’assunzione di sodio durante i pasti, contribuendo così alla salute cardiovascolare. Utilizzando una tecnologia avanzata, questo utensile sfrutta impulsi elettrici leggeri per accentuare il sapore del cibo, senza l’aggiunta di sale, affrontando in tal modo i rischi legati all’eccesso di sodio.

L’alto consumo di sale è riconosciuto come una delle maggiori cause di ipertensione e altre problematiche cardiovascolari, poiché il sodio contribuisce all’aumento della pressione sanguigna, un fattore di rischio per malattie cardiache e ictus. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano di limitare l’assunzione di sodio a meno di 5 grammi al giorno, ma per molti è difficile rispettare questa raccomandazione, dato l’uso prevalente del sale nella preparazione dei cibi e nei prodotti trasformati.

L’Electric Salt Spoon, sviluppato da Kirin in collaborazione con il professor Homei Miyashita della Meiji University, si propone come una soluzione a questa problematica. La sua tecnologia di elettrostimolazione amplifica la percezione della sapidità quando il cibo entra in contatto con la superficie metallica del cucchiaio, simula il gusto del sale e migliora l’intensità del sapore fino al 50%, senza l’aggiunta di sodio.

Nonostante le promesse di innovazione, l’Electric Salt Spoon è ancora in fase di sviluppo e attualmente disponibile solo in Giappone a un prezzo di circa 115 euro, che potrebbe limitare l’accesso a una ristretta fascia di consumatori. Inoltre, ci sono importanti avvertenze da considerare: il cucchiaio non è raccomandato per chi ha dispositivi medici impiantati come i pacemaker, per persone con allergie ai metalli, problemi ai nervi facciali, o in caso di trattamenti dentali in corso. Anche le donne in gravidanza dovrebbero evitarne l’uso, vista la mancanza di studi che ne garantiscano la sicurezza.

In definitiva, il cammino verso una dieta sana richiede una consapevolezza maggiore e l’adozione di buone abitudini alimentari, oltre all’utilizzo di tecnologie come l’Electric Salt Spoon, che potrebbe segnare un cambiamento nel consumo di sale, se riuscisse a guadagnarsi un posto nel mercato globale.