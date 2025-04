Il critico è ricoverato al Gemelli

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha visitato Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 24 marzo. Sgarbi, noto critico d’arte, ha rivelato di soffrire di depressione, dichiarando di aver perso peso e di avere difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane. Ha condiviso che, sebbene riesca a lavorare a tratti, passa molto tempo a letto e ha sempre avuto problemi di sonno.

La scorsa settimana, sua figlia Evelina ha confermato che il padre stava “molto male”, ma ha aggiunto che quel giorno aveva accettato di mangiare per la prima volta dopo un lungo periodo. Evelina ha descritto l’esperienza di vederlo in tali condizioni come “scossa”, sottolineando la differenza rispetto alla sua abituale vitalità. La situazione di Sgarbi sembra grave e rispecchia gli effetti della depressione sul 72enne, un periodo difficile che segue l’ischemia cardiaca e il ricovero in terapia intensiva avvenuti dieci anni fa al Policlinico di Modena.

Questi eventi hanno generato preoccupazione tra i suoi conoscenti e nel pubblico, evidenziando il contrasto con la personalità energica e vivace di Sgarbi. La situazione rimane delicata, e il sostegno da parte della famiglia e dei colleghi potrebbe risultare fondamentale per il suo recupero.