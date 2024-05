«Il cristiano sul treno disse che ogni incontro che facciamo nella vita ha un su…

«Il cristiano sul treno disse che ogni incontro che facciamo nella vita ha un suo perché. Che era stato Gesù a farci sedere vicini su quel treno.

Se fosse stato un indiano a dirmi quello che mi stava dicendo, gli avrei riso in faccia. Ma trattandosi di un bianco, era meglio comportarsi con grazia. C’è sempre il rischio che all’improvviso un bianco se la prenda con te, che ti trasformi in un bisogno, in qualcosa che deve possedere.»

Tommy Orange è uno degli esponenti più significativi della letteratura americana di oggi. Nato a Okland, in California, è membro delle tribù Cheyenne e Arapaho dell’Oklahoma: più volte ha dichiarato di essere cresciuto ascoltando da suo padre i racconti del massacro di Sand Creek, e di considerare i suoi romanzi come una lezione di sopravvivenza.

🌟“Stelle vaganti”, Tommy Orange