Il criceto può mangiare il sedano? Tutto ciò che devi sapere

Il cibo è una delle cose che possono rendere felici tutti, anche i nostri piccoli mammiferi. Vediamo insieme se il criceto può mangiare il sedano.

Quando adottiamo un animale domestico siamo presi dalla voglia di giocare con lui, dalla voglia di coccolarlo di farlo conoscere ai membri della famiglia e molto spesso “dimentichiamo” di domandarci come possiamo far felice la nostra palla di pelo.

Come per ogni essere vivente, perché anche per noi è così, una delle cose che possono rendere felici un piccolo mammifero è sicuramente il cibo. Ma sappiamo quali sono i cibi che possiamo dare alla nostra piccola palla di pelo per farla stare bene?

Sebbene i criceti debbano seguire una dieta composta da pellet, possono di tanto in tanto mangiare anche la verdura. Ma possono mangiare tutti i tipi di verdure? Nel seguente articolo vedremo insieme se il criceto può mangiare il sedano o se questo alimento può creare problemi alla sua salute.

Il criceto può mangiare il sedano?

L’alimentazione è un fattore molto importante per la crescita e la salute di qualsiasi animale. Per questo motivo quando adottiamo un criceto dobbiamo essere a conoscenza di ciò che quest’ultimo può e non può mangiare.

Sebbene la dieta di questo piccolo roditore comprenda pellet, è possibile aggiungere con moderazione, di tanto in tanto, anche della frutta e della verdura nella sua alimentazione. Ma questo piccolo mammifero può mangiare qualsiasi tipo di verdura? Possiamo dare il sedano al criceto?

È possibile dare al nostro piccolo mammifero questo tipo di cibo senza alcun problema, in quanto non essendo tossico per il nostro criceto non gli causa alcun problema grave di salute. Tuttavia, come ogni qualvolta aggiungiamo un alimento alla dieta di un animale, è necessario fare attenzione alle quantità e soprattutto chiedere consiglio al proprio veterinario.

Il sedano non solo è un alimento che non causa problemi alla nostra piccola palla di pelo, ma quest’ultimo può trarre molti vantaggi dall’assunzione di questo cibo. Infatti questo alimento contiene molti nutrienti antiossidanti come betacarotene, vitamina C e manganese ed è ricco di fitonutrienti che proteggono l’animale dalle infiammazioni.

Inoltre il sedano protegge anche l’apparato digerente del criceto grazie alla presenza dei polisaccaridi che sono in grado di aiutare lo stomaco dell’animale a digerire. Inoltre tale alimento mantiene in salute il sistema cardiocircolatorio dell’animale.

Come e quanto sedano possiamo dare al criceto?

Come detto in precedenza la verdura e la frutta sono solo una piccola aggiunta all’alimentazione del criceto. Infatti possiamo dare tali alimenti, tra cui il sedano, come premio alla piccola palla di pelo.

Per questo motivo è importante non esagerare con le quantità. Inoltre una quantità troppo elevata di sedano può causare vomito e diarrea nel nostro criceto.

Per dare il sedano al piccolo mammifero possiamo semplicemente lavare l’alimento, tagliarlo in piccoli pezzi ed offrirli all’animale. È molto importante fare attenzione all’eventuale presenza di fili fibrosi che possono pendere dal sedano, in quanto, se non rimossi, potrebbero causare soffocamento nel criceto.

Inoltre è necessario osservare se il piccolo mammifero abbia mangiato tutti i pezzetti di sedano che gli abbiamo offerto. In caso contrario è necessario rimuoverli perché possono diventare dannosi per il nostro piccolo criceto.