Il criceto può mangiare il cavolfiore? Tutto ciò che devi sapere a riguardo

Possiamo aggiungere la verdura all’alimentazione del nostro piccolo mammifero, ma quale? Vediamo se il criceto può mangiare il cavolfiore.

Nella nostra alimentazione sono presenti molti cibi salutari, tra cui frutta e verdura. Queste ultime possono offrire all’essere umano molti nutrienti.

Molto spesso chi condivide la propria vita con un animale, tende a domandarsi se i nutrienti che assimiliamo da determinate verdure possano essere utili anche per la salute del piccolo mammifero.

Nel seguente articolo vedremo insieme se il criceto può mangiare il cavolfiore o se quest’ultimo può creare problemi al nostro animale.

Il criceto può mangiare il cavolfiore?

Sebbene il cavolfiore sia un alimento che cucinato emana un odore pungente, viene spesso mangiato per le sue proprietà. Infatti il cavolfiore è ricco di vitamina B6, C, K, e di potassio, magnesio, fosforo, manganese, tiamina e folato.

Ma il cavolfiore può essere benefico anche per il nostro piccolo mammifero? Il criceto può mangiare il cavolfiore? Questa verdura non è tossica per il nostro amico peloso, tuttavia se non viene pulito bene o se contiene pesticidi, può diventare velenoso per il nostro piccolo animale.

Per questo motivo, prima di dare il cavolfiore al criceto, è necessario lavarlo accuratamente. Tale verdura è ricca anche di fibre, le quali possono essere utili per la digestione dell’animale.

Inoltre grazie alla vitamina B, il criceto potrà avere un pelo lucido e sano, e grazie ai vari minerali potrà avere una buona salute generale. Tuttavia è necessario non esagerare con l’assunzione di cavolfiore, in quanto potrebbe causare gas, gonfiore e diarrea nel criceto. È possibile offrire ogni parte del cavolfiore al criceto:

Foglie : ottima fonte di vitamina A, C, potassio, folato, manganese. Lavare bene le foglie prima di darle al piccolo mammifero;

: ottima fonte di vitamina A, C, potassio, folato, manganese. Lavare bene le foglie prima di darle al piccolo mammifero; Cimette: sono ricche di minerali e fibre, utili per la salute dell’animale. E’ importante non esagerare con le quantità in quanto potrebbero causare problemi allo stomaco del criceto.

È importante evitare di dare il cavolfiore ai criceti che soffrono di diabete, mentre è un ottimo alimento per i criceti che sono in sovrappeso, in quanto è utile per la perdita di peso.

Quanto cavolfiore possono mangiare i criceti?

Una volta appurato che il criceto può mangiare il cavolfiore, è necessario sapere quante volte possiamo dare questo alimento al nostro piccolo mammifero.

Essendo un alimento ipercalorico, è necessario aggiungerlo nell’alimentazione dell’animale con moderazione. È consigliato dare un cucchiaino di cavolfiore solo 2 volte a settimana, nel caso di criceti nani sarebbe opportuno offrirne solo mezzo cucchiaino, mentre è da evitare nei criceto cuccioli.

Per quanto riguarda le foglie, è possibile darle al criceto 2 volte a settimana, la quantità equivale alla dimensione della testa del piccolo mammifero.

Possiamo dare il cavolfiore al criceto come spuntino o aggiunto al suo cibo quotidiano. Inoltre è possibile dare tale verdura all’animale sia cotto (a vapore o bollito) sia crudo.