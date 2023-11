Il criceto può mangiare gli spinaci? Tutto ciò che devi sapere

Nutrire i piccoli mammiferi non è sempre semplice. Vediamo insieme se il criceto può mangiare gli spinaci o se questi possono essere dannosi per la sua salute.

I criceti, insieme ai conigli sono tra i piccoli mammiferi più adottati dalle famiglie con bambini. Sebbene si pensi che queste piccole palle di pelo siano facilmente gestibili, molto spesso ci poniamo molte domande che riguardano la loro alimentazione.

Sappiamo che questi piccoli mammiferi possono mangiare frutta e verdura, ma possono mangiare qualsiasi tipo di verdura? Vediamo nel seguente articolo se il criceto può mangiare gli spinaci o se questi possono essere dannosi per la sua salute.

Il criceto può mangiare gli spinaci?

Pochi sanno che quando si tratta di frutta e verdura fresca i nostri piccoli criceti presentano un appetito abbastanza grande. Ma questi piccoli mammiferi possono mangiare qualsiasi tipo di verdura fresca?

Il criceto può mangiare gli spinaci? La risposta è sì. I nostri piccoli mammiferi possono mangiare una quantità di spinaci 2-3 volte a settimana. Non solo gli spinaci sono gustosi per i nostri piccoli criceti, ma sono anche molto nutrienti.

Come ben sappiamo i criceti tendono a nascondere il cibo che non mangiano per poterlo conservare per i giorni successivi. Tuttavia è necessario fermare l’abitudine del piccolo mammifero ed eliminare dalla sua gabbia le foglie di spinaci che non mangiano.

In questo modo manterremo la sua gabbia pulita e sicura e allo stesso tempo eviteremo che la piccola palla di pelo possa ammalarsi. Ricordiamo che tale azione dovrebbe essere svolta per tutti gli alimenti che il criceto non mangia.

Benefici degli spinaci per il criceto

Come detto in precedenza, il criceto può mangiare senza alcun problema gli spinaci, anzi questi ultimi possono essere molto benefici per la nostra piccola palla di pelo. Tuttavia dobbiamo fare attenzione alle quantità e fare attenzione ad eliminare dalla gabbia del nostro piccolo animale il cibo che quest’ultimo non mangia.

Ma quali sono i benefici che può trarre il criceto dagli spinaci? Questa verdura fornisce molti nutrienti alla nostra piccola palla di pelo come:

Vitamina A e C : molto utili per la vista del criceto e il suo sistema immunitario;

: molto utili per la vista del criceto e il suo sistema immunitario; Vitamina B : tale vitamina è molto importante per regolare i globuli rossi presenti nell’animale;

: tale vitamina è molto importante per regolare i globuli rossi presenti nell’animale; Vitamina K : utile per la funzionalità epatica, la riproduzione e la coagulazione del sangue del criceto;

: utile per la funzionalità epatica, la riproduzione e la coagulazione del sangue del criceto; Potassio : mantiene sana la pressione sanguigna ed è molto utile per la salute del cuore del piccolo mammifero;

: mantiene sana la pressione sanguigna ed è molto utile per la salute del cuore del piccolo mammifero; Folato: è molto importante per la salute generale dei criceti e ripara il DNA dell’animale.

Gli spinaci sono ottime verdure soprattutto per i criceti che soffrono di stipsi in quanto sono ricchi di fibra e contengono acqua.

Come e quanti spinaci dare al criceto

Possiamo dare alla nostra piccola palla di pelo la foglia di spinaci in quanto è ricca di nutrienti. Tuttavia è molto importante tagliare in piccole pezzi quest’ultima, in modo tale che il piccolo criceto non abbia difficoltà nel mangiarla.

Tuttavia, sebbene gli spinaci possano far bene alla nostra piccola palla di pelo, è molto importante fare attenzione alle quantità.

E’ consigliato dare pochissimi pezzi di foglie di spinaci, cotti o crudi, 2 o 3 volte a settimana, in quanto una quantità maggiore può causare gas e dolori allo stomaco del nostro piccolo mammifero.

Se il criceto presenta la diarrea o dolore, è necessario diminuire o eliminare del tutto gli spinaci dalla sua alimentazione.

Inoltre ricordiamo, che è molto importante lavare accuratamente gli spinaci prima di offrirli al nostro animale, in quanto potrebbero contenere pesticidi e sostanze chimiche che sono dannosi per il criceto.