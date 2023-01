Il criceto dorme con gli occhi aperti? Ciò che dovresti sapere a riguardo

Sono molte le domande che ci poniamo sul sonno dei nostri piccoli mammiferi. Ma vi siete mai chiesti se il criceto dorme con gli occhi aperti? Scopriamolo.

Condividere la propria vita con un animale domestico come il criceto è una bella e soddisfacente esperienza. Tuttavia la convivenza con un piccolo animale comporta anche la presenza di molti dubbi, quesiti e preoccupazioni.

Uno dei fattori che non viene compreso appieno per coloro che convivono con questa palla di pelo, è proprio il suo sonno. Sono molte infatti le domande che ci poniamo sul sonno dei nostri piccoli mammiferi: quanto dormono, quando dormono e come dormono.

Tuttavia il quesito principale che dovremmo porci è se il criceto dorme con gli occhi aperti oppure no. Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Perché il criceto dorme con gli occhi aperti?

I criceti sono animali notturno, quindi sono attivi di notte e dormono di giorno. Per questo motivo possiamo facilmente notare le loro abitudini di sonno.

Infatti questi piccoli mammiferi presentano abitudini di sonno completamente diverse da noi esseri umani. Non dormono di giorno e amano riposare in luoghi bui, tranquilli e appartati. Infatti potremmo facilmente notare il criceto dormire nel suo nido.

Inoltre questi piccoli mammiferi quando dormono si mettono arrotolati con gambe e orecchie sotto il corpo. Tuttavia quando osserviamo il nostro piccolo mammifero dormire, possiamo notare anche quest’ultimo con gli occhi aperti. Ma il criceto allora dorme con gli occhi aperti?

Sebbene alcuni roditori, come per esempio il coniglio, possano dormire con gli occhi aperti, i criceti in generale riposano con gli occhi chiusi.

Tuttavia, può capitare a volte di vedere il proprio animale domestico con un occhio aperto o entrambi aperti quando, mentre riposano, avvertono un pericolo, sentono un rumore, muoviamo la loro gabbia o anche semplicemente quando accendiamo la luce della stanza.

Inoltre possiamo notare un criceto dormire con gli occhi aperti anche quando presenta tale comportamento: freezing nel criceto. In questo caso il nostro piccolo mammifero adotta un metodo di difesa, si immobilizza e resta con gli occhi aperti.

Potrebbe sembrare che stia dormendo o addirittura che sia morto, ma non è così. Il piccolo mammifero si è semplicemente finto morto per ingannare i predatori. Molto probabilmente il criceto ha sentito un rumore forte e si è sentino minacciato.

In conclusione il criceto dorme con gli occhi chiusi, potrebbe presentare uno o entrambi gli occhi aperti se disturbato durante il sonno o se spaventato.