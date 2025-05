Il Cremlino: Necessità di un incontro tra Trump e Putin

La strada dei negoziati è bloccata da settimane, con la Russia che chiede una tregua di tre giorni per il Giorno della Vittoria del 9 maggio. Questa proposta favorisce il Cremlino, che celebra l’80° anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. In occasione dell’evento, Mosca ha invitato diversi leader mondiali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, che sarà in visita ufficiale in Russia dal 7 al 10 maggio.