La pandemia di Covid-19 non ha fermato la generosità dei donatori di sangue che, dopo un momento iniziale di paura a marzo, con una lieve flessione di donazioni, hanno continuato a donare, garantendo un farmaco salvavita a molti pazienti, tra i quali talassemici e persone con l’anemia falciforme. Lo hanno ricordato i rappresentati dell’Avis alla presentazione online della campagna ‘Blood Artists’ – promossa da Novartis insieme ad Avis e alle associazioni dei pazienti – che si rivolge a tutta la popolazione, e in particolare ai giovani, per far comprendere attraverso la Street Art cosa vuol dire convivere con queste patologie e quanto sia grande il contributo che ognuno di noi può dare attraverso la donazione di sangue.

