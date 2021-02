Perché la variante inglese è più contagiosa? Si stima che la trasmissibilità sia più alta del 50%, rispetto al ceppo non mutato. Le ipotesi per spiegarlo sono diverse. In laboratorio si è osservato che la forma della proteina spike, nel ceppo britannico, si lega meglio ai recettori delle nostre cellule. Quindi l’ingresso del virus avviene con più efficienza. C’è chi ipotizza che la nuova versione del coronavirus possa sopravvivere di più all’esterno dell’organismo. Oggi dall’università di Harvard arriva anche un’altra ipotesi: la malattia, per chi è contagiato dalla variante inglese, è più lunga. Quindi anche il lasso di tempo in cui si è contagiosi si allunga. La ricerca americana proviene da un’università prestigiosa, ma è ancora preliminare: ha studiato 65 pazienti, di cui solo sette con il ceppo britannico, tutti sottoposti a tamponi giornalieri. Sono campioni troppo piccoli per poter trarre conclusioni. Ma se confermata, l’ipotesi potrebbe spingerci a restringere le regole sulla quarantena.

Nei pazienti con variante inglese, la durata media dell’infezione è stata di 13,3 giorni. Il virus non mutato dà invece un’infezione di 8,2 giorni in media. La carica virale complessiva non è diversa: la quantità di particelle virali presenti nelle vie respiratorie resta più o meno simile. Questo suffragherebbe l’ipotesi di una malattia non più grave, per chi si contagia con il ceppo britannico. A durare di più, con il virus mutato, sarebbe in particolare la fase proliferativa dell’infezione, quella in cui il microrganismo si replica sfruttando le nostre cellule e quella in cui in genere si è più contagiosi.