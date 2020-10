Il nuovo album di Ariana Grande è in arrivo a ottobre: lo ha annunciato la stessa cantautrice di Boca Raton attraverso un tweet.

Il nuovo album di Ariana Grande è in arrivo entro la fine del mese di ottobre. Lo ha annunciato ufficialmente la stessa cantante di Boca Raton attravero un cinguettio su Twitter. “Non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio album questo mese“, ha scritto l’artista, pronta a pubblicare il suo sesto lavoro discografico in studio. Sul suo sito ufficiale intanto sono iniziati due countdown, verosimilmente per l’uscita del primo singolo estratto (che potrebbe intitolarsi Positions) e per la pubblicazione dell’album una settimana dopo.

Ariana Grande: nuovo album dopo Thank U Next

Con questo nuovo album la cantante dà un seguito a thank u, next, disco del 2019 dedicato ai suoi ex. Un album apprezzatissimo in tutto il mondo che le è valso l’ennesimo primo posto nella Billboard 200 in America. Non sappiamo cosa ci aspetterà con il nuovo lavoro, ma per molti sarà la colonna sonora delle elezioni presidenziali che si svolgeranno negli Stati Uniti proprio nei primi giorni di novembre. Ecco il tweet con l’annuncio:

Ariana Grande protagonista durante il lockdown

Nel corso dell’ultima primavera Ariana, pur non pubblicando nuovo materiale in solitaria, è stata comunque una grande protagonista della scena musicale internazionale. Durante il periodo più buio dle lockdown ha infatti prima collaborato con Justin Bieber nel singolo Stuck with U, il cui ricavato è stato devoluto alla 1st Responders Children’s Foundation. In secondo luogo, ha conquistato le radio con il brano Rain On Me, collaborazione con Lady Gaga che le è valsa numerosi premi in diverse manifestazioni musicali internazionali. E la sensazione è che il meglio debba ancora venire. Il conto alla rovescia è partito: non resta che aspettare fiduciosi.