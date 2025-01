Il costo è da capogiro, Bianca Guaccero torna in tv con un look oscuro

Bianca Guaccero annuncia il suo ritorno in TV con il programma “Dalla Strada al Palco”, che condurrà insieme a Nek a partire dal 10 gennaio. Durante la presentazione del programma, Guaccero ha mostrato un look elegante e scintillante, evidenziando una trasformazione in una figura affascinante e glamour.

In questo periodo, la conduttrice vive un momento felice, sia professionalmente che nella vita privata, avendo ritrovato l’amore accanto a Giovanni Pernice. Dopo la vittoria a “Ballando con le Stelle”, la sua popolarità è cresciuta notevolmente. Oltre a “Dalla Strada al Palco”, è stata scelta per presentare il “Prima Festival”, in programmazione per febbraio, prima del Festival di Sanremo. L’evento di lancio del programma si è svolto a Roma, dove Guaccero ha presentato la sua nuova immagine.

Durante le festività natalizie, Bianca ha trascorso del tempo con la famiglia e il fidanzato, documentando momenti significativi sui social, come un viaggio in Puglia e un Capodanno a Londra. Tuttavia, è ora tempo di tornare al lavoro e riabbracciare il successo. Alla presentazione, ha indossato un elegantissimo outfit total black, caratterizzato da un maglione con paillettes e pantaloni skinny neri. Questo look le conferisce un’aria di dark lady, mentre i dettagli scintillanti attirano l’attenzione.

Il maglione scelto da Guaccero è di Luisa Spagnoli, un marchio rinomato per eleganza e qualità, e il prezzo di 395 euro riflette la ricercatezza del suo outfit. Il maglione presenta maniche lunghe, un collo a barca e una scollatura a V sulla schiena, che aggiungono un tocco di sensualità. I tacchi alti completano l’outfit, mentre i capelli sono raccolti in una coda alta, accentuando il viso. Il trucco, focalizzato sulle labbra, esprime un sorriso radioso, rivelando una grinta e determinazione pronte per il ritorno in TV.

Con il suo ritorno, Bianca Guaccero intende riconquistare il pubblico, portando una ventata di energia e determinazione. La sua evoluzione artistica e stilistica si preannuncia come un’esperienza unica per i telespettatori di “Dalla Strada al Palco”, riflettendo un successo professionale che si unisce a una vita personale felice.