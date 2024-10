Il Costo dell’Ex Iena per l’Azienda

Il programma “L’altra Italia”, condotto da Antonino Monteleone su Rai Due, sta affrontando gravi problemi in termini di ascolti televisivi. Dopo il debutto del 3 ottobre, il talk show ha registrato una media di 276.000 spettatori, corrispondente a uno share dell’1.8%. Nella seconda puntata, trasmessa il 10 ottobre, i dati sono rimasti sostanzialmente invariati, con altri 276.000 spettatori e un leggero calo dello share all’1.6%. Questo risultato è in netto contrasto con le aspettative e accresce la pressione su Monteleone, nonostante il suo prestigio come ex “iena”.

Una delle principali difficoltà è la forte concorrenza presente nel palinsesto giovedì sera. In contemporanea, su altri canali, si possono vedere programmi ben consolidati e con un pubblico fidelizzato, come “Dritto e Rovescio” su Rete 4 e “PiazzaPulita” su La7. In aggiunta, i costi di produzione del programma risultano elevati; Dagospia ha rivelato che ogni puntata costa circa 180.000 euro e che il contratto di Monteleone prevede un compenso annuale di 327.000 euro, che potrebbe arrivare fino a 360.000 euro, cifra superiore allo stipendio del presidente della Repubblica.

Se la situazione degli ascolti non migliorerà rapidamente, ci sono forti probabilità che “L’altra Italia” possa essere cancellato prima del previsto. Questa dinamica non è nuova in Rai: similari flessioni di ascolto hanno portato alla chiusura anticipata di altri programmi, come nel caso di Ilaria D’Amico con “Che c’è di nuovo” e di Nunzia De Girolamo con “Avanti Popolo”. Questi esempi mettono in evidenza una certa fragilità nella programmazione della rete, dove anche un solo basso risultato di ascolto può determinare il destino di un talk show.

La situazione attuale di “L’altra Italia” rappresenta quindi un campanello d’allarme per la rete e il suo operato, e gli sforzi per attirare un pubblico più ampio saranno cruciali per il futuro del programma e di Monteleone stesso.