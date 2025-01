Il costo dell’anello di fidanzamento è eccessivo

Dua Lipa e Callum Turner stanno per sposarsi dopo un anno di fidanzamento. La proposta è avvenuta il giorno di Natale, accompagnata da un anello di fidanzamento del valore di circa 30 mila euro. La coppia, pur mantenendo un profilo riservato, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, incrementando le speculazioni sul loro futuro insieme. Il primo avvistamento pubblico risale a gennaio 2024, e da allora, l’interesse per la loro relazione è cresciuto, specialmente dopo che Dua Lipa è stata vista indossare un anello all’anulare in alcune foto sui social.

Sebbene né Dua Lipa né Callum Turner abbiano confermato ufficialmente il fidanzamento, le voci di amici e familiari hanno contribuito a far crescere l’idea di un legame forte e autentico. Chi conosce la coppia descrive la loro relazione come estremamente felice, e la proposta di Natale rappresenta un momento importante e gioioso per entrambi.

Un dettaglio che ha catturato l’attenzione è l’anello di fidanzamento di Dua Lipa, descritto come un solitario classico in oro 18 carati con un diamante di alta qualità. Secondo esperti, la valutazione di questo gioiello si aggira intorno ai 30 mila euro, simboleggiando l’importanza del loro impegno. Anya Walsh, esperta di diamanti, ha sottolineato la qualità del diamante, presunto di circa due carati e con un design raffinato, che riflette perfettamente il gusto e lo stile di vita di Dua Lipa.

Con la proposta di matrimonio, la coppia si avvicina a un nuovo capitolo della loro storia d’amore, supportandosi a vicenda e creando un ambiente positivo per la loro crescita personale e professionale. La proposta è stata vista come il culmine di un anno straordinario per entrambi, e la notizia ha generato grande fermento tra i fan e i media. Sebbene i dettagli sul matrimonio non siano stati divulgati, l’attenzione rimane alta, con i fan che attendono con ansia aggiornamenti su come potrebbero svolgersi i preparativi. L’evento si preannuncia come uno dei momenti più seguiti dell’anno, grazie alla popolarità di Dua Lipa e Callum Turner.