Il costo dei risarcimenti per i migranti

La Corte di Cassazione ha condannato lo Stato italiano a risarcire un gruppo di migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti nell’agosto 2018. I migranti sono stati trattenuti per dieci giorni in attesa di una decisione sull’accoglienza, e il risarcimento stimato per ciascuno potrebbe variare tra 41mila e 72mila euro. Dei 177 migranti a bordo, non tutti hanno presentato ricorso; se 100 di loro ricevessero il massimo risarcimento, il costo per lo Stato sarebbe di 7,2 milioni di euro. Anche un risarcimento medio di 50mila euro per persona comporterebbe una spesa di circa 5 milioni di euro.

Il governo italiano ha reagito con forte disagio: Giorgia Meloni ha definito frustrante l’assegnazione di fondi pubblici per questi risarcimenti, mentre Matteo Salvini ha tacciato la sentenza di vergognosa, suggerendo ironicamente ai giudici di pagare di tasca propria. Antonio Tajani ha avvertito del rischio di un effetto a catena, temendo che altri migranti, trattati in situazioni simili, possano avanzare richieste di risarcimento, il che potrebbe portare a un onere finanziario considerevole per lo Stato.

Carlo Nordio, il ministro della Giustizia, ha espresso preoccupazione riguardo all’apertura di una “porta” a una possibile ondata di richieste che metterebbe in difficoltà le finanze pubbliche. La sentenza rappresenta un precedente senza pari e spetta ora ai giudici quantificare i danni. Nel frattempo, il governo potrebbe esplorare strategie legali per mitigare l’impatto economico di questa decisione.