Il Corteo e la Reazione di PD e M5S

Scoppiano le polemiche riguardo alcuni partecipanti all’Adunata degli Alpini a Biella. Un gruppo di persone con il cappello a penna nera si sarebbe riunito in piazza per cantare “Faccetta Nera”, mentre testimoni hanno riferito di saluti fascisti. L’Associazione Nazionale Alpini (ANA) ha preso le distanze dall’accaduto.

L’episodio è stato documentato in un video condiviso sui social e successivamente riportato dai media. Il Partito Democratico (PD) ha condannato fermamente il gesto, definendolo “un insulto alla memoria”, sottolineando che il canto fascista celebra gli orrori del colonialismo. Anche il Movimento 5 Stelle ha espresso indignazione, con i rappresentanti che hanno denunciato i canti fascisti come una “vergogna per la città”. Hanno richiesto una condanna unanime da tutte le forze politiche e una risposta da parte del Comune e dell’ANA.

L’Adunata degli Alpini a Biella, in corso fino all’11 maggio, prevede la partecipazione di circa 400.000 persone tra alpini e visitatori, con novantamila presenze giornaliere. Per accogliere i partecipanti, 24.000 bandiere tricolori sono state esposte in città.

Sebastiano Favero, presidente dell’ANA, ha dichiarato che la canzone è stata riprodotta tramite un altoparlante di un locale privato, non dal servizio dell’Adunata, precisando che l’associazione è apartitica. Favero ha ricordato che Biella è insignita della Medaglia d’oro della Resistenza e che il motto dell’evento è “Alpini portatori di speranza”, in vista del tema del 2024, “Il sogno di pace degli alpini”.

