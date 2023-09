Il corso motivazionale di Nikita Pelizon è troppo caro? La sua risposta alle polemiche

Nikita Pelizon, dopo aver messo in vendita i suoi quadri e le sue giacche dipinte, avrebbe deciso di vendere ai propri fan anche un corso motivazionale che – a suo dire – avrebbe sperimentato su se stessa leggendo libri e vedendo film. “Concetti letti visti e in seguito metabolizzati in otto anni“.

Tra le cose “bonus in aggiunta senza costi aggiuntivi” sul sito di Nikita ci sono anche i suoi consigli di libri e film dal mistico valore di 300€ pic.twitter.com/Ijw5w2wNU4 — 🌸 irene 🌸 (@NeneInIncognito) September 25, 2023

In questi giorni su Instagram la Pelizon ha fatto dozzine di storie a riguardo che sono state commentate anche da Selvaggia Lucarelli, così come da Veronica Satti che ha già dichiarato che farà attenzionare il suo operato a chi di dovere.

Fra le molte polemiche sul corso motivazionale anche quella che riguarda il prezzo. Nikita ha specificato che “non è a scopo di lucro” salvo poi aggiungere “in molti pretendevano anche che fosse gratis, ho deciso di mettervelo a 247 euro scontato a 97 euro se acquistato nelle prime 24 ore”.

Il corso motivazionale di Nikita Pelizon “in tre semplici comode rate da 30 euro”

97 euro che è possibile pagare anche in tre semplici comode rate da circa 30 euro l’una.

“Vi ho messo anche la cosa delle rate e l’ho messa a posta per avvicinarmi a tutti voi. Proprio perché se si è nella situazione dove non si riesce a manifestare una realtà appagante chiaramente trovi anche delle difficoltà economiche. Quindi vi ho messo l’opzione delle rate e quindi paghereste circa 30 euro. Spero che ce li abbiate, se non ce li avete mi dispiace, ma questo percorso interiore vi porterebbe ad averli. In ogni caso è una vostra scelta personale”.

Insomma, vivere tre mesi al Grande Fratello Vip con la regina delle televendite Patrizia Rossetti le hanno fatto bene.