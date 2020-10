Paolo Brosio sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il suo ingresso potrebbe non avvenire mai. A svelare il suo attuale stato di salute è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha espressamente detto che “la sua partecipazione al GF Vip, proprio per la forma virale fortissima che lo ha colpito, sembra in forte dubbio”.

Paolo Brosio ha scoperto di essere positivo al Covid-19 quando era in albergo, pochi giorni prima il debutto della quinta edizione del GF Vip. Portato in ospedale, il conduttore c’è rimasto per un mese combattendo contro una “forma violentissima del virus”.

“Giornalettismo rivela che Paolo ha effettuato un nuovo tampone, due giorni fa, e dopo questi venticinque giorni di clausura il primo è risultato negativo. Adesso si attende il secondo, nella speranza che anche questo sia negativo. Dunque l’attesa di Brosio pare possa trasformarsi da infinita a finita, ma la sua partecipazione al GF Vip, proprio per la forma virale fortissima che lo ha colpito, sembra in forte dubbio”.

Lo scorso 28 settembre in diretta dall’ospedale Brosio ha parlato di tampone negativo, ma è rimasto ricoverato fino ad oggi.

Anche io non mi stupirei se dopo tutto questo calvario decidesse di riposare a casa propria vicino agli affetti, rimandando magari la sua partecipazione al reality show il prossimo anno.