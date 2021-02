Nell’anno segnato dalla pandemia una coppia su tre nel Barese ha visto allontanarsi il sogno di diventare genitori attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Nella provincia di Bari ci sono solo due cliniche che si occupano di Pma di secondo livello, quindi dove si svolgono tecniche di fecondazione in vitro (Fivet) e iniezione intracitoplasmatica (Icsi). Entrambe hanno riscontrato una riduzione delle prestazioni a causa del lockdown per il Covid-19.

I numeri

Nello specifico, nell’ambulatorio di fisiopatologia della riproduzione umana e Pma di Conversano, la percentuale di riduzione rispetto all’anno precedente è del 33% circa. “Nel 2019 abbiamo effettuato 300 operazioni, in confronto alle 199 nel 2020”, ha precisato il dottor Giuseppe D’Amato, responsabile della clinica pubblica. Tuttavia, “I trattamenti per la fertilità sono stati riservati solo a casi urgenti, come pazienti oncologici che richiedevano procedure di preservazione della fertilità”, spiega il dottor D’Amato.

Invece per quanto riguarda la clinica Pma della “Santa Maria” di Bari – una delle prime nel Mezzogiorno – è stato registrato un calo del 20% rispetto al 2019. “Nel 2020 abbiamo fatto circa 250 prelievi ovocitari e abbiamo iniziato il 2021 con il primo pick up. Inoltre lo scorso anno 200 scongelamenti di ovociti o embrioni. Andremo verso gli 800. Ma siamo comunque contenti” ha affermato il dottor Pasquale Totaro, responsabile del dipartimento di Pma dell’ospedale.

Lo sfozo delle cliniche

In ogni caso i cicli di terapia già iniziati prima della pandemia non sono stati interrotti, così come disposto dalle indicazioni della Società italiana della riproduzione. “Non ci siamo fermati nemmeno a marzo e ad aprile, pur sempre in estrema sicurezza, effettuando i tamponi per monitorare gli operatori e le coppie – ha rassicurato il dottore della clinica barese – Tutto sommato abbiamo solo perso una percentuale perché non potevamo cominciare i cicli nuovi. Ma da settembre abbiamo ripreso appieno a lavorare. Quando abbiamo riscontrato casi di positività al Covid in alcuni pazienti, è stato bloccato il ciclo e ripreso in seguito al tampone negativo”.

Il centro di Pma della “Santa Maria”, che quest’anno compie 30 anni, svolge in tempi ordinari più di mille procedure l’anno. “Possiamo ritenerci dei pionieri in questo campo. – Spiega il dottore – Il centro è stato inaugurato ufficialmente nel ’91 ma l’interesse per la fecondazione assistita risale a molti anni prima: già alla fine degli anni Settanta avevamo una delle prime banche del seme in Italia. Qui abbiamo trattato più di 20mila coppie e fatto più di 10mila prelievi ovocitari. Sono nati più di 2500 bambini. Con le tecniche di inseminazione intrauterina siamo intorno alle 500 annue, ma siamo primi in Italia. Mentre per lo scongelamento e il congelamento degli ovociti siamo quarti. Ce ne vantiamo un po’”.

L’amarezza delle coppie

Ciononostante, all’interno di quella percentuale, si scorge l’amarezza delle coppie che hanno dovuto accettare il posticiparsi dell’intervento. “Avrei dovuto iniziare i trattamenti a marzo – racconta una futura mamma – ma proprio il giorno prima di andare al centro per ritirare il piano terapeutico, mi ha chiamata una segretaria per comunicarmi l’impossibilità di fare tutto a causa del Covid. Da quel momento in poi ci siamo sentiti in un limbo: ogni 15 giorni, allo scadere dei vari Dpcm, chiamavo in reparto per chiedere come fosse la situazione in ospedale e se si poteva anche solo sperare di ricevere una chiamata. Ci siamo sentiti impotenti e succubi degli eventi, l’unica cosa che ci rimaneva da fare era sperare che il numero di contagi diminuisse per poter tornare a combattere per il nostro sogno. Poi finalmente a maggio è arrivata la tanto desiderata chiamata: a metà mese abbiamo già iniziato con la stimolazione della crescita follicolare, fino al prelievo ovocitario in sala operatoria e la fecondazione in vitro”.

Però bisogna considerare che quando si effettuano pratiche di questo tipo, può capitare che non tutto vada a buon fine al primo tentativo, come è successo a una donna che sogna e tenta di avere il pancione dal febbraio 2019. “La gravidanza non è ancora arrivata nonostante i molti tentativi, ma noi aspettiamo ancora di ricevere la prossima chiamata. Chissà quando. – ha testimoniato la paziente della clinica di Conversano – A livello emotivo è già abbastanza complicato il percorso, poi il Covid ci ha messo lo zampino”.

La donna ha iniziato a effettuare i primi pick up due anni fa, con i relativi transfer con esito negativo. Il lockdown ha rallentato le procedure: “Ho dovuto bloccare i trattamenti a fine 2019 per poi riprenderli in estate 2020. Perdere anche un solo mese per una donna è tanto. Alla mia età ogni giorno è prezioso. Se non ci fosse stato questo disagio avremmo fatto ulteriori tentativi, ma ora ancora tutto tace”, ha concluso.

Non solo Covid

In Puglia ci sono 16 centri (su 366 in tutta Italia) autorizzati alla cura dell’infertilità: di questi, dieci si occupano di Fivet – che consiste nell’incontro tra gameti maschili e femminili direttamente in laboratorio – mentre i restanti svolgono tecniche di primo livello di procreazione assistita, quindi inseminazione intrauterina e induzione della crescita follicolare.

Eppure, per motivazioni che non hanno a che fare con la pandemia ma che riguardano deficit logistici, alcune cliniche hanno dovuto sospendere il proprio funzionamento. In Salento ad esempio è ormai da un anno che non ci sono strutture attive di Pma: malgrado fosse stato stabilito il trasloco del centro specializzato da Nardò all’ospedale “Fazzi” di Lecce.