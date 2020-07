Da qualche settimana eminenti clinici italiani sostengono che la malattia causata da Sars-CoV-2 in Italia sia cambiata, la sua gravità molto diminuita, il virus che la provoca meno aggressivo (più “buono”). Supporto a queste osservazione viene dato dai virologi che parlano di diminuita carica virale nel naso-faringe dei soggetti infetti rispetto a quanto si osservava nella fase acuta dell’epidemia. Si ragiona su un progressivo adattamento del virus all’uomo con una infezione paucisintomatica e magari persistente (come quella di altri coronavirus umani) ma senza che se ne soffra più di tanto. Quasi una colonizzazione. Un virus che si è accordato con il nostro organismo, con le nostre difese immunitarie.

Come ho già scritto in un precedente articolo (vedi Repubblica-Salute: la cosa giusta e le parole sbagliate) non c’è motivo di dubitare di quello che ci dicono eminenti clinici e virologi. E’ giusto però interrogarsi su quali siano le cause dell’acquisita benignità del morbo, perché da questo dipendono natura ed entità delle misure di contenimento e controllo dell’epidemia da mantenere, modificare o anche abolire. Si è modificato il virus, sono cambiati i soggetti colpiti e/o le modalità della trasmissione virale?

Evidenze e robuste osservazioni

Prima di tutto l’agente della malattia, Sars-CoV-2. C’è una qualche evidenza o robuste osservazioni che esso sia mutato tanto da essere intrinsecamente meno aggressivo di prima nel nostro e in altri Paesi, tanto da giustificare un quadro clinico così diverso? La risposta, al momento, è chiaramente no, non c’è alcuno studio che suggerisca e meno che mai dimostri, che Sars-CoV-2 sia diventato meno aggressivo. Se la causa della benignità dell’infezione non è il virus, la spiegazione va cercata nei pazienti e/o nella modalità di trasmissione. Sappiamo per certo che soggetti anziani con varie co-morbidità (ipertensione, tumori, patologie croniche respiratorie e cardio-circolatorie) hanno rappresentato la quasi totalità dei casi gravi di Covid-19 e che nell’80% circa degli infetti non anziani e senza tali co-morbidità la malattia è sempre stata benigna, con una larga quota di persone del tutto asintomatiche. Sappiamo inoltre che famiglie, ospedali e case di cura per anziani sono stati al centro dello sviluppo dell’epidemia in Italia, come altrove. E’ ragionevole pensare che organizzazione, distanziamento ed uso dei dispositivi di sicurezza stiano ora proteggendo questa fascia di popolazione ad alta suscettibilità alla malattia grave. La situazione nelle Rsa (residenza sanitarie assistenziali) e negli ospedali non è certo ora uguale a quella delle settimane in cui il virus ha colpito la Lombardia, in marzo, giusto come esempio. Se la fascia degli anziani con co-morbidità è ora più protetta dall’infezione (peraltro ben mietuta prima) ne deriva che la malattia di chi ora la prende, cioè soggetti meno a rischio, è benigna come lo era in questi soggetti anche prima. Un indicatore che potrebbe confermare questa interpretazione è l’età media dei soggetti ora infetti, ospedalizzati o meno: ci si aspetta che sia mediamente più bassa rispetto a quella al picco dell’epidemia. Dati iniziali di alcune strutture dedicate a Covid-19 suggerirebbero che questo sia infatti.

Droplet o aerosol

Infine le modalità di trasmissione del virus. Mentre rimane non stabilito quale sia la modalità principale del contagio, droplet o aerosol, ci sono vari reports che indicano una suscettibilità del virus alle alte temperature e all’esposizione ai raggi ultravioletti. Quanto questo influisca sulla diffusione della malattia non è però definito. Ma vediamo anche i numeri. Nella settimana fino a domenica 20 luglio, abbiamo avuto circa 200 casi e una quindicina di decessi al giorno, quindi circa 1400 casi e 120-130 decessi. Paragonati al periodo duro e puro della pandemia, sono “poca” cosa (chiedo scusa per la parola “poca”), testimoniano sì la minore malignità della malattia ma anche che il virus non è battuto. Con un serio lockdown e uno sforzo di identificazione, tracciamento e quarantena siamo riusciti a portare il Paese a un valido controllo della malattia. Tuttavia, non ne siamo fuori. Viviamo una fase con decine di focolai epidemici, spesso causati dall’entrata in Italia di persone provenienti da Paesi a noi vicini in cui l’epidemia da Sars-CoV-2 è in piena espansione. Sono quasi tutti mediamente giovani con infezioni blande o asintomatiche. Anche prima avevamo tanti asintomatici e ci morivano quasi solo i soggetti con gravi altre malattie. Se il virus trova meno persone da infettare a causa delle precauzioni che abbiamo preso e la trasmissione per aerosol è meno agevole per le attuali condizioni ambientali è plausibile che il virus abbia una carica virale inferiore quando infetta e questo minore inoculo virale si rifletta in una minore replicazione ed un minore carico virale quando si fa il tampone, specie se si fa precocemente rispetto a prima, nei casi sospetti. E poi, c’è qualcuno che sa esattamente quale sia il rapporto fra carica virale nel naso faringe e carica virale negli organi e come i nostri organi e tessuti infettati dal virus (non solo i polmoni) dipendano dalle diverse cariche virali nel naso-faringe?

Guardiamo anche un po’ lontano dal nostro naso. Siamo ancora circondati da Paesi in cui il virus è fuori controllo e ce ne sono alcuni come Iran, India, Stati Uniti e Brasile in cui la mortalità è alta, quanto lo era da noi nel periodo peggiore. Abbiamo fatto esperienza dell’alta penetrabilità transfrontiere e diffusività di questo virus. Prudenza e attuali limiti conoscitivi ci inducono a mantenere certe misure di rapida diagnosi ed isolamento per evitare nuovi possibili e più corposi focolai, che arrivino a trasformarsi in un incendio, più difficile da spegnere. Dobbiamo aspettare che ci succeda come in Catalogna? Non abbiamo ancora terapie davvero efficaci e i vaccini, se li avremo, saranno per il prossimo anno, e non è detto che ci proteggano a lungo da re-infezioni se il virus continuasse a circolare copiosamente. Pensiamo alle gravi conseguenze per il nostro Paese di una errata percezione dell’attuale situazione epidemica, che si traduca in una politica di sostanziale allentamento delle attuali, pur giustamente moderate, misure di identificazione e contenimento dell’infezione da Sars-CoV-2 ora.

In conclusione, verissimo, Covid-19 non è più la malattia di prima ma forse l’abbiamo resa noi così, con le misure adottate. Non è ancora giunto il momento di fare un monumento al virus diventato più “buono” .

* American Academy of Microbiology