Il cordoglio dell’Associazione Medici Endocrinologi per la scomparsa di Vincenzo Toscano

È venuto a mancare improvvisamente il Professor Vincenzo Toscano, già Ordinario di Endocrinologia a Roma, Università Sapienza e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma e past President dell’Associazione Medici Endocrinologi (Ame).

“Ci rimarrà impresso il suo ricordo, parte costitutiva degli ideali che hanno portato alla nascita della nostra Associazione: integerrimo e insieme sempre amichevole, impegnato ma sempre disponibile per tutti, di profonda cultura ma senza mai ostentazione di superiorità”, ha dichiarato Enrico Papini, componente storico del comitato scientifico Ame esprimendo il cordoglio di tutta l’Associazione.

Classe ’48, Vincenzo Toscano era nato a Roma. Specializzato in endocrinologia e pediatria, è stato autore di innumerevoli articoli e pubblicazioni e referee per diverse riviste nazionali ed internazionali in ambito endocrinologico.

L’improvvisa dipartita del Professor Toscano lascia un grade vuoto nella famiglia Ame che lo definiscono “padre nobile e una figura di riferimento”.

Il Professor Toscano è stato tra le personalità più impegnate di Ame, portando avanti battaglie per l’uguaglianza nell’accesso alle cure, richiamando l’attenzione pubblica e delle istituzioni su una molteplicità di problematiche connesse all’endocrinologia come la malnutrizione, le malattie rare, i danni da inquinamento ambientale.

Toscano aveva grande attenzione al tema della prevenzione e della formazione, per questo ha ricoperto con impegno il ruolo di responsabile scientifico e docente di circa svariati corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai professionisti della salute per Consulcesi ed era altresì membro del comitato scientifico di Sif (Sanità In-Formazione).

“Ai suoi cari la famiglia Ame si stringe con profondo affetto – scrive l’Associazione – il suo ricordo aiuterà a proseguire il cammino”.