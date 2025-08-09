Il coraggio di un bambino: adotta un gattino disabile

Nel mondo degli animali, gesti di grande empatia possono fare la differenza. Una storia emozionante proviene da Gravina di Puglia, dove un giovane ragazzo ha dimostrato un coraggio straordinario nei confronti di un gattino ferito.

Gianfranco, undici anni, ha trovato un micetto in difficoltà vicino a una rotonda. Nonostante la paura e la difficoltà nel maneggiare l’animale spaventato, il ragazzo ha deciso di intervenire, portando il cucciolo a casa avvolto in una maglietta. Ha poi contattato la madre, in quel momento assente, per comunicare la sua intenzione di recarsi all’ambulatorio veterinario, che distava chilometri. Il gattino presentava una zampa gravemente ferita, che ha dovuto essere amputata.

Dopo la chirurgia, l’adozione del piccolo è diventata inevitabile. La famiglia ha accolto il micetto, colpita dalla sua vivacità nonostante la disabilità. Il padre di Gianfranco ha scherzato sul fatto che il gattino, dal manto bianconero, fosse un “juventino”, motivo per cui ha subito approvato l’adozione. Il bimbo ha scelto di chiamarlo Félix.

Questo gesto di compassione è stato supportato da Lucia Pallucca, referente locale di Lndc Animal Protection, che ha elogiato l’atto coraggioso di Gianfranco. La donna ha sottolineato che il ragazzo ha affrontato con determinazione le difficoltà per soccorrere un animale bisognoso. A casa, Félix si è rapidamente ambientato, dimostrandosi affettuoso e intraprendente, e ora condivide la vita di Gianfranco e della sua famiglia.