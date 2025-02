Il Convegno ONA “Sicurezza sul lavoro e benessere psicologico”

Il 25 febbraio 2025, nel Campidoglio di Roma, si è svolto un convegno sulla sicurezza sul lavoro e il benessere psicologico, promosso dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) e patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali per affrontare le sfide della tutela lavorativa e ideare strategie per migliorare le condizioni di lavoro. L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’ONA, ha sottolineato la sicurezza come principio fondante delle aziende, evidenziando che la prevenzione degli infortuni deve essere una responsabilità sociale condivisa. Il convegno ha anche messo in luce l’urgenza del benessere psicologico, affrontando temi come stress lavorativo e burnout. La dottoressa Melissa Trombetta ha proposto un approccio criminologico e preventivo per una sicurezza totale sul lavoro, menzionando l’uso della terapia assistita con i cavalli per il recupero emotivo.

Il Tenente Pasquale Trabucco ha richiamato l’attenzione sulla necessità di tutelare le vittime del dovere e ha sottolineato l’importanza della celebrazione del 4 Novembre come Festa dell’Unità Nazionale. Il deputato Giovanni Maiorano ha presentato una proposta di legge per garantire pensioni anticipate a chi ha lavorato in ambienti contaminati da amianto. Sergio Costa ha messo in evidenza la connessione tra la sicurezza sul lavoro e la salute ambientale, mentre il generale Giampiero Cardillo ha criticato l’inefficacia delle normative vigenti in materia di sicurezza. La lotta per giustizia e riconoscimento delle vittime dell’amianto è stata al centro di molti interventi, evidenziando la necessità di azioni concrete e strutturate per affrontare queste problematiche.